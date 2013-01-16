纽约期市: 期糖连挫三日至近两年半低位,可可期货下跌

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透纽约/伦敦1月16日 - 糖期货周三连跌第三天,接近对两年半低位,因最大蔗糖种植国巴西作物状况改善,促使生产商卖出,而可可期货在需求数据公布前小幅下跌.
ICE阿拉比卡咖啡期货上升,因真菌事件不断增加,令投资人忧虑,预期真菌将降低中美咖啡产量.
期糖继续下跌,此前指数基金重新平衡的买盘枯竭,及巴西降雨改善了2013/14年作物前景,推动生产商在市场卖出.交易员说,糖价下跌吸引了投机性卖出及引发一些自动卖单.
洲际交易所(ICE)-3月原糖期货 结算价下滑0.17美分,或0.9%,报每磅18.45美分,此前触及18.33美分日内低位,进一步接近其下一目标的12月中低位18.31美分,后者为逾两年来的最低.
伦敦3月白糖期货 下跌2.40美元,或0.5%,收在每吨499.60美元,进一步接近12月低位的495美元,此为近月合约自2010年6月来的最低水平.
ICE可可期货下跌,交投在上日交投区间内,周二公布的欧洲第四季可可加工数据疲弱,一如市场原先所料,周四2000 GMT,北美可可加工数据将公布.
市场预期2012年第四季北美可可加工将较2011年同期下跌5%至高出1%.
ICE-3月可可期货 收低14美元,或0.6%,报每吨2,256美元.伦敦5月可可期货 结算价小跌1英镑,报每吨1,457英镑.
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 结算价上升0.50美分,或0.3%,报每磅1.5300美元.3月罗布斯塔咖啡期货 上升16美元,或0.8%,报每吨1,969美元.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿; 审校 李军)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。