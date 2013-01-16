纽约期市: 期糖连挫三日至近两年半低位,可可期货下跌

路透纽约/伦敦1月16日 - 糖期货周三连跌第三天,接近对两年半低位,因最大蔗糖种植国巴西作物状况改善,促使生产商卖出,而可可期货在需求数据公布前小幅下跌.

ICE阿拉比卡咖啡期货上升,因真菌事件不断增加,令投资人忧虑,预期真菌将降低中美咖啡产量.

期糖继续下跌,此前指数基金重新平衡的买盘枯竭,及巴西降雨改善了2013/14年作物前景,推动生产商在市场卖出.交易员说,糖价下跌吸引了投机性卖出及引发一些自动卖单.

洲际交易所(ICE)-3月原糖期货 结算价下滑0.17美分,或0.9%,报每磅18.45美分,此前触及18.33美分日内低位,进一步接近其下一目标的12月中低位18.31美分,后者为逾两年来的最低.

伦敦3月白糖期货 下跌2.40美元,或0.5%,收在每吨499.60美元,进一步接近12月低位的495美元,此为近月合约自2010年6月来的最低水平.

ICE可可期货下跌,交投在上日交投区间内,周二公布的欧洲第四季可可加工数据疲弱,一如市场原先所料,周四2000 GMT,北美可可加工数据将公布.

市场预期2012年第四季北美可可加工将较2011年同期下跌5%至高出1%.

ICE-3月可可期货 收低14美元,或0.6%,报每吨2,256美元.伦敦5月可可期货 结算价小跌1英镑,报每吨1,457英镑.

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 结算价上升0.50美分,或0.3%,报每磅1.5300美元.3月罗布斯塔咖啡期货 上升16美元,或0.8%,报每吨1,969美元.(完)

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