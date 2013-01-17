纽约期市: 罗布斯塔咖啡期货升至两个半月高位,伦敦可可出现逆价差

路透纽约/伦敦1月17日 - 英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货周四上升至两个半月高位,因咖啡烘焙商需求上升,扶助吸纳多于预期的越南船货.

伦敦近月可可合约高于远月可可合约,出现逆价差,因供应忧虑.ICE可可期货上涨,交易员等待周四收市后公布的北美可可加工数据.

阿拉比卡咖啡期货也攀升,原糖尾盘由升转跌.软商品市场普遍走强,和汤森路透Jefferies CRB指数 一起上升,该指数上涨至一个半月高位,因油价上扬逾1%.

优于预期的美国房屋开工及就业数据暗示了美国经济的劲道,带来正面的宏观人气.

罗布斯塔咖啡原产地卖盘预料将限制该咖啡期货的涨幅,因价格上涨吸引越南卖家在2月新年来临前卖出咖啡.

3月罗布斯塔咖啡期货 上升9美元,或0.5%,报每吨1,978美元,盘中升至1,988美元,此为次月合约自11月2日来的最高水平.

越南海关表示,12月越南咖啡出口较上月增加三分之一,至162,500吨,或270万包,多于预期.

不过,交易员称,越南作物可能较预期的更早减少,对市场带来利多信号.之前开局强劲.

越南咖啡连续第二年丰收,目前农夫正在收割咖啡,交易商预期收成将略低于2011/12年创下的纪录高位.

洲际交易所(ICE)-3月阿拉比卡咖啡期货 结算价上升2.50美分,或1.6%,报每磅1.5550美元.

伦敦5月可可期货 结算价上升24英镑,或1.6%,报每吨1,481英镑,较近月3月合约贴水8英镑,出现逆价差.

ICE-3月可可期货 收高44美元,或2%,报每吨2,300美元.

ICE-3月原糖期货 由升转跌,下滑0.03美分,或0.2%,报每磅18.42美分,仍距离12月触及18.31美分的两年低位不远,因全球供应过剩.

伦敦3月白糖期货 下跌2.10美元,或0.4%,收在每吨497.50美元.

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