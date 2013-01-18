纽约期市: 咖啡期货触及两个月高位,可可期货从一个月高位回落

《全球汇市》美元升至三周高位，因美联储官员讲话和就业数据
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透纽约/伦敦1月18日 - 纽约和伦敦咖啡期货周五延续升势,小幅攀升至两个月最高,而可可期价受原产地卖盘拖累由升转跌，之前受加工数据带动升至一个月高位.
洲际交易所(ICE)原糖尾盘转跌,徘徊在两年半低位附近,因供应充裕.伦敦白糖跌至2010年6月来的最低,因指标合约贴水大幅走宽.
ICE-阿拉比卡咖啡期货攀升至10月31日来的最高位,因回补空头及中美洲咖啡感染叶锈病的报告.
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货也小升至两个月高位,之后缩减升幅.
投机者目前持有大量净空头头寸.
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 结算价上升0.80美分,或0.5%,报每磅1.5630美元.本周,该合约上升1.9%.
3月罗布斯塔咖啡期货 由升转跌,收低2美元,报每吨1,976美元,盘中触及两个月高位1,989美元.
伦敦5月可可期货 收平在每吨1,481英镑,稍早升至四周高位1,490美元.
ICE-3月可可期货 收低15美元,或0.7%,报每吨2,285美元,盘中触及一个月高位2,313美元.
全国糖果制造商协会(National Confectioners Association)周四公布的数据显示,2012年第四季北美可可加工量较上年同期上升0.95%,至120,053吨.
原糖期货几无变动,交投震荡,徘徊在上月触及的两年低位附近,因最大蔗糖种植国巴西天气改善.
ICE-3月原糖期货 下滑0.05美分,或0.3%,收报每磅18.37美分,市场继续徘徊在略高于12月触及的两年低位18.31美元的水平.
伦敦3月白糖 下跌5.50美元,或1.1%,收报每吨492.00美元,盘中触及490.90美元,为2010年6月来的最低位.
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿; 审校 母红)
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透4月7日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周五下挫近1.5%，受投机商 结清仓位拖累，本周期棉表现为八个月最差。 5月合约 收跌1.05美分，或1.41%，报每磅73.46美分，交易区 间为73.38-74.60美分，前者为1月24日来最低。 本周该合约大跌5%，为截至去年8月12日该周以来最大周线跌幅。5月 期棉本周稍早跌穿75美分关键水准，为1月31日来首见。 “出现大量技术性卖盘，因投机商意识到他们早就该沽出了。”棉花 经纪Keith Brown and Co负责人Keith Brown表示。 期货市场总成交量增加29,310口，至68,200口。数据显示，前一交易 日未平仓合约减少2,551口，至268,539口。 美元指数 升0.5%。(完) (编译 李军; 审校 刘静)