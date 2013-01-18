版本:
中国
市场报道 | 2013年 1月 19日 星期六 04:31 BJT

纽约期市: 咖啡期货触及两个月高位,可可期货从一个月高位回落

路透纽约/伦敦1月18日 - 纽约和伦敦咖啡期货周五延续升势,小幅攀升至两个月最高,而可可期价受原产地卖盘拖累由升转跌，之前受加工数据带动升至一个月高位.

洲际交易所(ICE)原糖尾盘转跌,徘徊在两年半低位附近,因供应充裕.伦敦白糖跌至2010年6月来的最低,因指标合约贴水大幅走宽.

ICE-阿拉比卡咖啡期货攀升至10月31日来的最高位,因回补空头及中美洲咖啡感染叶锈病的报告.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货也小升至两个月高位,之后缩减升幅.

投机者目前持有大量净空头头寸.

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 结算价上升0.80美分,或0.5%,报每磅1.5630美元.本周,该合约上升1.9%.

3月罗布斯塔咖啡期货 由升转跌,收低2美元,报每吨1,976美元,盘中触及两个月高位1,989美元.

伦敦5月可可期货 收平在每吨1,481英镑,稍早升至四周高位1,490美元.

ICE-3月可可期货 收低15美元,或0.7%,报每吨2,285美元,盘中触及一个月高位2,313美元.

全国糖果制造商协会(National Confectioners Association)周四公布的数据显示,2012年第四季北美可可加工量较上年同期上升0.95%,至120,053吨.

原糖期货几无变动,交投震荡,徘徊在上月触及的两年低位附近,因最大蔗糖种植国巴西天气改善.

ICE-3月原糖期货 下滑0.05美分,或0.3%,收报每磅18.37美分,市场继续徘徊在略高于12月触及的两年低位18.31美元的水平.

伦敦3月白糖 下跌5.50美元,或1.1%,收报每吨492.00美元,盘中触及490.90美元,为2010年6月来的最低位.

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿; 审校　母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐