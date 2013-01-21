伦敦期市: 白糖期货触及两年半低位,因供应过剩

路透伦敦1月21日 - 英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)白糖期货周一创下两年半低位,因供应充裕进一步拉低市场价格,而可可盘中追平四周高位后回落,尾盘基本持平.

罗布斯塔咖啡期货小幅收低.今天为美国假期,洲际交易所(ICE)原糖,阿拉比卡咖啡和可可市场休市.

LIFFE-3月白糖 收低2.20美元,或0.45%,收报每吨489.80美元,盘中下滑至489.50美元,为近月合约自2010年6月来的最低位.

交易员称,市场仍可能出现零星的空头回补涨势,因投机客持有LIFFE白糖和ICE原糖的净空头头寸.

市场人气利空,因预期2012/13年将又是全球供应大量过剩的一年.

"我们预期2012/13年(10月至9月)将再度出现大量供应过剩,将达到500万吨.生产商之间将为出售其商品而展开竞争,在此过程中,将拉低价格,"麦格理在市场报告中称.

LIFFE可可期货几无变动,稍早追平四周高位,交易员和分析师指出,市场供应紧绌,反映交易所定级的库存不断缩小.

3月可可期货较5月合约溢价周一回落至接近平价,上周升至约10英镑高位.

1月7日,NYSE Liffe指定仓库的有效可可库存下跌至43,020吨,低于12月24日的51,070吨.

伦敦5月可可期货 收低1英镑,至每吨1,480英镑,盘中追平上周触及的四周高位1,490美元.

3月罗布斯塔咖啡期货 收低6美元,报每吨1,970美元,上周走强后,市场寻求进行盘整.(完)

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