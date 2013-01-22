纽约期市:可可和咖啡受获利了结打压,糖跌至2010年低位附近

路透纽约/伦敦1月22日 - 纽约咖啡和可可周二下跌,恐录得逾两个月来最大单日跌幅,受获利了结打压,且糖价徘徊在2010年低位附近,因在供应过剩不断加剧之际,投资人为多头平仓.

在美国长周末假期后,成交放量,阿拉比卡咖啡期货从周五触及1.58美元左右的两年半高位回落.

"今天是本周的开始,有一些获利了结,雪球效应,"RJO Futures高级市场策略师Hector Galvan说.

1754 GMT,3月阿拉比卡咖啡期货 下跌6.9美分,或4.41%,报每磅1.494美元,可能录得近月合约自11月20日来最大单日跌幅.

3月罗布斯塔咖啡期货 下跌2美元,或0.1%,报每吨1,968美元,周五高见1,989美元,此为次月合约自11月2日来的最高水平.

洲际交易所(ICE)可可期货录得三个月来最大单日跌幅,在周五触及一个月高位后修正.

ICE-3月可可期货 收低73美元,或3.15%,报每吨2,213美元.

伦敦5月可可期货 结算价下跌32英镑,或2.2%,报每吨1,448英镑.

原糖期货仍然承压,ICE-3月原糖期货 下滑0.07美分,或0.38%,报每磅18.30美分,稍早触及18.25美分,为近月合约自2010年8月来的最低位.

最大蔗糖出产国--巴西蔗糖榨季接近结束,焦点已转向新榨季,预期将超过高产的2012/13年.

伦敦3月白糖期货 下跌3.7美元,或0.76%,收在每吨486.1美元,稍早低见485.5美元,此为近月合约自2010年6月来的最低水平.

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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