纽约期市: 可可期货触及七个月低位,阿拉比卡咖啡跌至两周最低

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透纽约1月24日 - 可可期货周四触及七个月低位,因供应猛增促使基金撤离,阿拉比卡咖啡期货跌至两周最低,因担忧巴西将丰产.
原糖期价也走低,因即将出现全球供应过剩的局面.
ICE-3月可可期货 收跌20美元,或近1%,报每吨2,195美元,盘中触及6月27日以来的低位2,178美元.
一周前,3月可可期货触及一个月高位,因北美加工数据处于市场预期的低端,之后逐步走低.
"市场人气明显改变,目前可可供应充裕,"Atlantic Capital Advisors的交易员Nick Gentile表示.
从技术面来看,根据历史价格走势图,看起来伦敦可可价格高于纽约可可期价,但两间市场的价格均陷于约一年来的长期区间内,交易商称.
伦敦5月可可期货 结算价跌近1%,报每吨1,446英镑,日低为1,438英镑,与周三基本持平.
阿拉比卡咖啡期价盘初上扬,后跌至两周低位.市场收跌近3%,为今日汤森路透Jefferies CRB指数 19类商品中跌幅最大的商品之一.
3月阿拉比卡咖啡期货 收跌3.85美分或2.6%,报每磅1.4655美元,日低为1.4610美元,为两周最低.
一项路透调查显示,受访的20为分析师和交易商预计,巴西的咖啡豆将再度丰产,不过调查预计,在去年重挫35%,成为CRB指数中跌幅最大的商品后,阿拉比卡咖啡可能小幅反弹.
分析师和交易商的预期中值为巴西2013/14年度咖啡豆产量为5,250万包(每包60公斤),高于政府预期的5,020万包,为有史以来非旺年的最高纪录.
3月罗布斯塔咖啡期货 跌20美元,或1%,报每吨1,942美元.
ICE-3月原糖期货 收跌1美分,至每磅18.49美分.5月原糖合约收报每磅18.46美分.
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)3月白糖 回落5.50美元,或1.1%,收报每吨484.10美元.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 徐文焰)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。