纽约期市: 可可期货触及七个月低位,阿拉比卡咖啡跌至两周最低

路透纽约1月24日 - 可可期货周四触及七个月低位,因供应猛增促使基金撤离,阿拉比卡咖啡期货跌至两周最低,因担忧巴西将丰产.

原糖期价也走低,因即将出现全球供应过剩的局面.

ICE-3月可可期货 收跌20美元,或近1%,报每吨2,195美元,盘中触及6月27日以来的低位2,178美元.

一周前,3月可可期货触及一个月高位,因北美加工数据处于市场预期的低端,之后逐步走低.

"市场人气明显改变,目前可可供应充裕,"Atlantic Capital Advisors的交易员Nick Gentile表示.

从技术面来看,根据历史价格走势图,看起来伦敦可可价格高于纽约可可期价,但两间市场的价格均陷于约一年来的长期区间内,交易商称.

伦敦5月可可期货 结算价跌近1%,报每吨1,446英镑,日低为1,438英镑,与周三基本持平.

阿拉比卡咖啡期价盘初上扬,后跌至两周低位.市场收跌近3%,为今日汤森路透Jefferies CRB指数 19类商品中跌幅最大的商品之一.

3月阿拉比卡咖啡期货 收跌3.85美分或2.6%,报每磅1.4655美元,日低为1.4610美元,为两周最低.

一项路透调查显示,受访的20为分析师和交易商预计,巴西的咖啡豆将再度丰产,不过调查预计,在去年重挫35%,成为CRB指数中跌幅最大的商品后,阿拉比卡咖啡可能小幅反弹.

分析师和交易商的预期中值为巴西2013/14年度咖啡豆产量为5,250万包(每包60公斤),高于政府预期的5,020万包,为有史以来非旺年的最高纪录.

3月罗布斯塔咖啡期货 跌20美元,或1%,报每吨1,942美元.

ICE-3月原糖期货 收跌1美分,至每磅18.49美分.5月原糖合约收报每磅18.46美分.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)3月白糖 回落5.50美元,或1.1%,收报每吨484.10美元.(完)

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