纽约期市: ICE可可期货触及六个月新低,因供应充足

路透纽约/伦敦1月25日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌至六个月低位,因最大的出产地西非供应不断上升,且技术面不断转弱,令投资者加快卖出巧克力主要配料可可.

原糖下跌,阿拉比卡咖啡小升,因忧虑叶锈菌对中美洲咖啡树的影响,中美洲占全球最优质咖啡出产量的五分之一.

本周稍早,可可在跌穿其长期支持位每吨2,200美元后引发止损卖单,令可可承受的压力加重.

交投最活跃的ICE-3月可可期货 收跌22美元,或1%,报每吨2,173美元,盘中触及2012年7月17日以来最低的2,166美元.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)5月可可期货 下跌19英镑,或1.31%,结算价报每吨1,427英镑.

本周软商品市场承压,因资金纷纷涌向股市和棉花市场.美国股市可望录得逾八年来最长涨势,因企业业绩强劲及全球经济数据令人鼓舞.

ICE原糖期货录得10月中来表现最差的一周,因生产商在最大蔗糖种植国巴西迎来连续第二个丰收年前卖出.成交放量,归因于3月和5月合约的套利交易.

ICE-3月原糖期货 收跌0.11美分,或0.6%,至每磅18.38美分.

伦敦3月白糖 下跌0.6美元,或0.12%,收报每吨486.70美元.

3月阿拉比卡咖啡期货 收高1.7美分或1.2%,报每磅1.483美元,因忧虑叶锈菌对墨西哥和中美洲咖啡树的影响.墨西哥和中美洲占全球阿拉比卡咖啡总产量的五分之一.

危地马拉可能在下月初宣布全国进入紧急状态,对抗咖啡树叶锈菌扩散.洪都拉斯已将2012/13年咖啡产量预估下调了13.6%.

不过,巴西两年一度咖啡产量周期的小年,其产量预期将创纪录高位,巴西作物供应机构Conab预期,巴西在2013/14年将咖啡豆产量为4,700-5,020万包咖啡(每包60公斤).该消息不利咖啡价格.

3月罗布斯塔咖啡期货 升13美元,或0.66%,报每吨1,959美元.(完)

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