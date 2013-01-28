纽约期市: ICE可可触及七个月低位,原糖因空头回补上涨

美国热股：肯德基将限制供应商对肉鸡使用抗生素，股价小跌
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透纽约/伦敦1月28日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至七个月低位,连跌第三天,因英镑下跌及多头平仓打压市场.原糖上升至两周高位,受空头回补带动,成交放量.
纽约和伦敦咖啡期货涨跌互见.
交易员说,英镑兑美元 下跌,打压ICE可可期货,对英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可带来一些支持,尽管全球最大可可种植国科特迪瓦(象牙海岸)的作物生长状况改善,限制了涨幅.
预期西非卖出,也令市场压力有所加重.
ICE-3月可可期货 收跌12美元,或0.6%,报每吨2,161美元,为该合约自2012年6月来的最低结算价.
交易员表示,投机客继续降低ICE和Liffe可可多头头寸,因西非可可卖盘增多,之前新一季开局缓慢,且作物中期生长前景改善.
LIFFE-5月可可期货 上涨5英镑,或0.4%,结算价报每吨1,432英镑,英镑下跌带来支持.英镑兑美元触及五个月低位.
ICE原糖期货放量急升,因投机性回补空头,交易员直指投机者持有大量空头头寸.
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示,在截至1月22日交投震荡的一周,投机者将其ICE原糖净空头头寸增加至七年来的最高水平.
ICE-3月原糖期货 稍早触及18.96美分,此为1月14日来的最高,之后缩减升幅,收盘跳升0.35美分,或1.9%,结算价报每磅18.73美分.
伦敦3月白糖 也上涨,升7.70美元,或1.6%,收报每吨494.40美元.
ICE阿拉比卡咖啡期货尾盘由跌转升,稍早承压,因美元指数 上涨及一些原产地卖出,而市场忧虑叶锈菌对中美洲部份地区咖啡树的影响,则支撑价格.
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收高0.7美分或0.5%,报每磅1.49美元.
3月罗布斯塔咖啡期货 下跌17美元,或0.9%,报每吨1,942美元.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿; 审校 母红)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译