纽约期市: ICE可可触及七个月低位,原糖因空头回补上涨

路透纽约/伦敦1月28日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至七个月低位,连跌第三天,因英镑下跌及多头平仓打压市场.原糖上升至两周高位,受空头回补带动,成交放量.

纽约和伦敦咖啡期货涨跌互见.

交易员说,英镑兑美元 下跌,打压ICE可可期货,对英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可带来一些支持,尽管全球最大可可种植国科特迪瓦(象牙海岸)的作物生长状况改善,限制了涨幅.

预期西非卖出,也令市场压力有所加重.

ICE-3月可可期货 收跌12美元,或0.6%,报每吨2,161美元,为该合约自2012年6月来的最低结算价.

交易员表示,投机客继续降低ICE和Liffe可可多头头寸,因西非可可卖盘增多,之前新一季开局缓慢,且作物中期生长前景改善.

LIFFE-5月可可期货 上涨5英镑,或0.4%,结算价报每吨1,432英镑,英镑下跌带来支持.英镑兑美元触及五个月低位.

ICE原糖期货放量急升,因投机性回补空头,交易员直指投机者持有大量空头头寸.

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示,在截至1月22日交投震荡的一周,投机者将其ICE原糖净空头头寸增加至七年来的最高水平.

ICE-3月原糖期货 稍早触及18.96美分,此为1月14日来的最高,之后缩减升幅,收盘跳升0.35美分,或1.9%,结算价报每磅18.73美分.

伦敦3月白糖 也上涨,升7.70美元,或1.6%,收报每吨494.40美元.

ICE阿拉比卡咖啡期货尾盘由跌转升,稍早承压,因美元指数 上涨及一些原产地卖出,而市场忧虑叶锈菌对中美洲部份地区咖啡树的影响,则支撑价格.

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收高0.7美分或0.5%,报每磅1.49美元.

3月罗布斯塔咖啡期货 下跌17美元,或0.9%,报每吨1,942美元.(完)

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