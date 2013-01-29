纽约期市: 糖价因对澳洲降雨的忧虑缓解而下滑,可可上涨

更新版 1-《图表新闻》今年第一季上演特朗普通胀大戏，但后续剧情可能有变
美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
路透纽约/伦敦1月29日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二放量下跌,因对澳洲降雨可能破坏作物成长的忧虑得以缓和.
可可期货从七个月低位上升,价格进行修正,咖啡期货相对几无变动,交投震荡.
糖价从周一触及的两周高位回落,周一因空头回补及忧虑澳洲降大雨,燃点价格升势.
一澳洲行业团体称,澳洲蔗糖作物预期将不会受到澳洲东部热带风暴的重大影响,尽管昆士兰州南部一些蔗糖种植地区受热带风暴破坏.
ICE-3月原糖期货 下跌0.35美分,或1.9%,结算价报每磅18.38美分,但仍高于上周触及18.06美分的逾两年低位.
伦敦3月白糖 下滑6.60美元,或1.3%,收报每吨487.80美元.
ICE-3月可可期货 上升34美元,或1.6%,报每吨2,195美元.周一价格低见2,157美元,为近月合约自2012年6月来的最低水平.
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)5月可可期货 上涨12英镑,或0.8%,结算价报每吨1,444英镑.
因忧虑叶锈菌将限制中美洲咖啡产量,为阿拉比卡咖啡期货持续带来支持.
中美洲生产全球五分之一的阿拉比卡咖啡.
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收高0.8美分或0.5%,报每磅1.498美元.
3月罗布斯塔咖啡期货 下跌6美元,或0.3%,报每吨1,936美元.
越南咖啡和可可协会(Vicofa)称,越南完成收割2012/2013年的咖啡作物,咖啡产量下跌多至25%,至1,875万包.上一季越南咖啡产量创下纪录高位.
这数据低于本月稍早路透调查的预估均值2,500万包,但越南咖啡和可可协会的数字较民间进行的预估一向较保守.(完)
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(编译 利棣儿; 审校 李军)
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路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
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