纽约期市: 糖价因对澳洲降雨的忧虑缓解而下滑,可可上涨

路透纽约/伦敦1月29日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二放量下跌,因对澳洲降雨可能破坏作物成长的忧虑得以缓和.

可可期货从七个月低位上升,价格进行修正,咖啡期货相对几无变动,交投震荡.

糖价从周一触及的两周高位回落,周一因空头回补及忧虑澳洲降大雨,燃点价格升势.

一澳洲行业团体称,澳洲蔗糖作物预期将不会受到澳洲东部热带风暴的重大影响,尽管昆士兰州南部一些蔗糖种植地区受热带风暴破坏.

ICE-3月原糖期货 下跌0.35美分,或1.9%,结算价报每磅18.38美分,但仍高于上周触及18.06美分的逾两年低位.

伦敦3月白糖 下滑6.60美元,或1.3%,收报每吨487.80美元.

ICE-3月可可期货 上升34美元,或1.6%,报每吨2,195美元.周一价格低见2,157美元,为近月合约自2012年6月来的最低水平.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)5月可可期货 上涨12英镑,或0.8%,结算价报每吨1,444英镑.

因忧虑叶锈菌将限制中美洲咖啡产量,为阿拉比卡咖啡期货持续带来支持.

中美洲生产全球五分之一的阿拉比卡咖啡.

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收高0.8美分或0.5%,报每磅1.498美元.

3月罗布斯塔咖啡期货 下跌6美元,或0.3%,报每吨1,936美元.

越南咖啡和可可协会(Vicofa)称,越南完成收割2012/2013年的咖啡作物,咖啡产量下跌多至25%,至1,875万包.上一季越南咖啡产量创下纪录高位.

这数据低于本月稍早路透调查的预估均值2,500万包,但越南咖啡和可可协会的数字较民间进行的预估一向较保守.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>