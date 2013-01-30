纽约期市: ICE可可和咖啡期货因美国GDP意外萎缩而下跌,糖价上涨

路透纽约/伦敦1月30日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三重探七个月低位,咖啡期货亦下跌,因之前数据显示美国经济第四季萎缩.

ICE原糖期货上涨,因巴西决定提高燃料价格,而且市场出现空头回补买盘.

"软商品市场基本专注于外围市场走势.人们等待美联储报告以观察是否有什么市场消息,"RJO Futures资深市场策略师Hector Galvan称.

美联储周三结束了为期两天的会议.

美国国内生产总值(GDP)数据显示美国第四季经济意外萎缩,此后美国股市下跌.

ICE-3月可可期货 跌16美元,或0.73%,报每吨2,179美元.在盘中挫至七个月新低2,155美元后,价格反弹.

伦敦5月可可期货 下挫15英镑,或1.04%,报每吨1,429英镑.

交易员称,西非本季开局迟滞后收成前景改善令价格承压.

阿拉比卡咖啡期货下跌,3月合约 下滑2.1美分,或1.4%,报每磅1.477美元.

Rogers国际商品指数调整组合,不再包括ICE阿拉比卡咖啡期货,而将罗布斯塔咖啡期货纳入其中,ICE咖啡价格料将承压.这一调整将在1月展期期间执行,此展期于周三开始,周五结束,料将提振罗布斯塔咖啡期货.

伦敦3月罗布斯塔咖啡期货 涨32美元,或1.65%,报每吨1,968美元.

Rogers指数的其他变化为,不再涵盖ICE可可期货,而将伦敦可可期货纳入其中,增加伦敦白糖的比重,调降ICE原糖的比重.

ICE-3月原糖期货 涨0.33美分,或1.8%,报每磅18.71美分,因周二稍晚巴西政府决定调高汽油和柴油的趸售(批发)价格.

伦敦3月白糖期货 涨9.00美元,或1.8%,报每吨496.80美元.(完)

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