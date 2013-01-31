纽约期市: ICE可可期货自七个月低点上涨,原糖交投震荡

****美国与加拿大经济指标预测--3月29日-4月5日****
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月27日当周 3月29日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 406.8 抵押贷款再融资指数 -- 1,366.1 1400 美国成屋待完成销售指数 2月 -- 106.4 成屋待完成销售(较前月) +2.4% -2.8% 3月30日(四) 1230 美国企业获利 第四季初值
路透纽约/伦敦1月31日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四攀升,因上日合约跌至七个月低位后,触发业界和投资者买盘.原糖期货则随着生产商卖盘而走势震荡.
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货于盘中稍晚上涨至三个月高位,因投资者重新调整仓位权重以及期权相关交易.ICE阿拉比卡咖啡期货则在区间波动中变动不大.
软商品未跟随大宗商品的疲弱态势.汤森路透-Jefferies CRB指数 自上日的三个月高点下滑约0.7%.美国原油期货下滑,因数据表明初请失业金人数上涨.
ICE-3月可可期货 上升26美元,或1.2%,报每吨2,205美元.周三时曾跌至2,155美元,为2012年6月最低水平.
ICE数据显示,截至1月30日,总体未平仓量攀升1.1%至210,646口,超过前日创纪录的208,369口.
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月可可期货 收高8英镑,或0.6%,报1,437镑.Liffe数据显示,该市场未平仓量较前日增加1,250口,1月30日曾触及近五年高位236,369口.
原糖期货变动不大,且交投震荡,仍基本保持在18.06-18.96美分的近期区间内,前者为上周触及的两年半低点.
ICE-3月原糖期货 收高0.07美分,或0.4%,报每磅18.78美分.
Liffe-3月白糖期货 攀升2.6美元,或0.5%,收在每吨499.40美元.
3月罗布斯塔咖啡期货 劲升41美元,或2.1%,收在每吨2,009美元,为三个月来首次收在2,000美元之上.
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收低0.75美分,或0.5%,报每磅1.4695美元,.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 利棣儿)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月27日当周 3月29日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 406.8 抵押贷款再融资指数 -- 1,366.1 1400 美国成屋待完成销售指数 2月 -- 106.4 成屋待完成销售(较前月) +2.4% -2.8% 3月30日(四) 1230 美国企业获利 第四季初值
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月28日(二) 2350 日本零售销售(较上年同期) 2月 +0.5% +1.0% 3月29日(三) 0600 德国进口物价(较前月) 2月 +0.3% +0.9% (较上年同期) +7.0% +6.0% 0645 法国消费者信心指数 3月 100 100 0800 瑞银集团(UBS)瑞士消费指标 2月 -- 正1.43 0800 瑞士ZEW投资者信心指数
路透3月28日 - 通用汽车周二拒绝了投资大亨David Einhorn的提议。Einhorn此前提议公司将普通股分为两种级别来帮助提振股价。