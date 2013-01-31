纽约期市: ICE可可期货自七个月低点上涨,原糖交投震荡

路透纽约/伦敦1月31日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四攀升,因上日合约跌至七个月低位后,触发业界和投资者买盘.原糖期货则随着生产商卖盘而走势震荡.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货于盘中稍晚上涨至三个月高位,因投资者重新调整仓位权重以及期权相关交易.ICE阿拉比卡咖啡期货则在区间波动中变动不大.

软商品未跟随大宗商品的疲弱态势.汤森路透-Jefferies CRB指数 自上日的三个月高点下滑约0.7%.美国原油期货下滑,因数据表明初请失业金人数上涨.

ICE-3月可可期货 上升26美元,或1.2%,报每吨2,205美元.周三时曾跌至2,155美元,为2012年6月最低水平.

ICE数据显示,截至1月30日,总体未平仓量攀升1.1%至210,646口,超过前日创纪录的208,369口.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月可可期货 收高8英镑,或0.6%,报1,437镑.Liffe数据显示,该市场未平仓量较前日增加1,250口,1月30日曾触及近五年高位236,369口.

原糖期货变动不大,且交投震荡,仍基本保持在18.06-18.96美分的近期区间内,前者为上周触及的两年半低点.

ICE-3月原糖期货 收高0.07美分,或0.4%,报每磅18.78美分.

Liffe-3月白糖期货 攀升2.6美元,或0.5%,收在每吨499.40美元.

3月罗布斯塔咖啡期货 劲升41美元,或2.1%,收在每吨2,009美元,为三个月来首次收在2,000美元之上.

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收低0.75美分,或0.5%,报每磅1.4695美元,.(完)

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