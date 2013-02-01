纽约期市: 空头回补协助原糖期货升破两周高点,软商品基本与股市步伐一致

企业并购：德国Biotest同意被中国科瑞收购，估值13亿欧元
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
路透纽约/伦敦2月1日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五突破19美分,为两周来首次,因投资者空头回补和市场人气改善.不过,原糖价格在触及技术阻力位后缩减涨幅.
咖啡期货亦上涨,可可则变动不大,因供给前景好转以及据推测有原产地卖盘令价格受限.
原糖价格早盘一度升至19.02美分,远离上周触及的逾两年低点,此前有关下季度全球供给盈余将会减少40%的重要预期发布后,投机客回补空仓.
ICE-3月原糖期货测试50日移动均线后脱离高位,但最终收高0.11美分,或0.60%,报每磅18.89美分,远高于1月23日触及的逾两年低点18.06美分.
分析机构Kingsman周五表示,全球糖供给盈余量预计将在2013/14年从之前一年的1,031万吨降至628万吨,因价格骤降使得部分生产商放弃糖产品.
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)3月白糖期货 涨3.10美元,或0.6%,收报每吨502.50美元.
软商品涨势与整体股票和大宗商品市场一致,此前正面的美国经济数据提升了人们的希望,即美国经济正在继续复苏.美国股市跳升至五年高位.
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货涨0.01美分,报0.7%,报每磅1.4795美元.
5月罗布斯塔咖啡期货 劲扬44美元,或2.2%,收在每吨2,055美元.
ICE-3月可可期货 收平于每吨2,205美元,日内经历波动交投.该合约在上日跌至2,155美元,为2012年6月以来最低.
Liffe-5月可可期货 上涨7英镑,或0.5%,收在每吨1,444英镑.(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 李军)
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月4日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报 告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(427,808口) 239,061 83,625 49,043 96,115 267,131 384,219 399,799 43,589 28,009 较3月28日变动(未平仓合约：减少21,610口) 11,222 -6,394 -25,762 -8,645 10,257 -23,185 -21,899 1,575 289 各类未平仓合约占总持仓百分
以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月4日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以5 0,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(277,475口) 126,710 25,230 37,296 96,443 200,572 260,449 263,098 17,026 14,377 较3月28日变动(未平仓合约：减少4,178口) -12,333 3,067 1,175 8,635 -10,487 -2,523 -6,245 -1,655 2,067 各类未平仓合约占总持仓百