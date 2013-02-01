纽约期市: 空头回补协助原糖期货升破两周高点,软商品基本与股市步伐一致

路透纽约/伦敦2月1日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五突破19美分,为两周来首次,因投资者空头回补和市场人气改善.不过,原糖价格在触及技术阻力位后缩减涨幅.

咖啡期货亦上涨,可可则变动不大,因供给前景好转以及据推测有原产地卖盘令价格受限.

原糖价格早盘一度升至19.02美分,远离上周触及的逾两年低点,此前有关下季度全球供给盈余将会减少40%的重要预期发布后,投机客回补空仓.

ICE-3月原糖期货测试50日移动均线后脱离高位,但最终收高0.11美分,或0.60%,报每磅18.89美分,远高于1月23日触及的逾两年低点18.06美分.

分析机构Kingsman周五表示,全球糖供给盈余量预计将在2013/14年从之前一年的1,031万吨降至628万吨,因价格骤降使得部分生产商放弃糖产品.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)3月白糖期货 涨3.10美元,或0.6%,收报每吨502.50美元.

软商品涨势与整体股票和大宗商品市场一致,此前正面的美国经济数据提升了人们的希望,即美国经济正在继续复苏.美国股市跳升至五年高位.

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货涨0.01美分,报0.7%,报每磅1.4795美元.

5月罗布斯塔咖啡期货 劲扬44美元,或2.2%,收在每吨2,055美元.

ICE-3月可可期货 收平于每吨2,205美元,日内经历波动交投.该合约在上日跌至2,155美元,为2012年6月以来最低.

Liffe-5月可可期货 上涨7英镑,或0.5%,收在每吨1,444英镑.(完)

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