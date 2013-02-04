纽约期市:罗布斯塔咖啡期货上涨后下跌,原糖盘整

台湾汇市：台币早盘因韩元及台股弱势走贬，“习特会”前难有明显方向
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
路透纽约/伦敦2月4日 - 罗布斯塔咖啡期货周一升至逾三个月最高后跌至平盘下方,因忧虑供应带动的买盘枯竭,而洲际交易所(ICE)原糖期货盘中触及三周高位后进行盘整.
ICE阿拉比卡咖啡期货跌至一个月低位,跟随商品市场下滑,而可可期货小跌.
软商品市场全线下跌,成交放量,汤森路透-Jefferies CRB指数 下跌约0.6%,和主要股市一起走软,因投资人对近期升势获利了结.
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货连升第三天,期间累计上涨逾5%,触及逾三周最高,之后回落.
5月罗布斯塔咖啡期货 收低8美元,或0.4%,收在每吨2,047美元,此前触及次月合约自2012年10月22日来最高的2,074美元.
"对罗布斯塔咖啡的需求非常强劲,"Hackett Financial Advisors的Shawn Hackett说,一些交易员忧虑全球最大生产国越南未来的供应.
上周Rogers International Commodity指数进行了权重调整,带动市场上涨,增加了伦敦罗布斯塔咖啡的权重,降低了ICE阿拉比卡咖啡的权重.
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 下跌3.60美分,报2.4%,报每磅1.4435美元,部份原因是美元上涨,令市场承压.汤森路透初步数据显示,成交量急升至超过36,000口,为两周来最高.
ICE-3月原糖期货 下滑0.16美分,或0.8%,报每磅18.73美分.
在2月1日,未平仓合约小升686口,至835,969口,为2010年2月来的最高水平.
"(未平仓合约不断上升)说明了人们开始对糖再次感兴趣.资金希望再次流入这一市场,"Hackett说.
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)3月白糖期货 下跌4.00美元,或0.8%,收报每吨498.50美元.
ICE-3月可可期货 收低13美元,或0.6%,至每吨2,192美元.
Liffe-5月可可期货 下跌10英镑,或0.7%,收在每吨1,434英镑.(完) (编译 利棣儿; 审校 母红)
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。