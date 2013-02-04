纽约期市:罗布斯塔咖啡期货上涨后下跌,原糖盘整

路透纽约/伦敦2月4日 - 罗布斯塔咖啡期货周一升至逾三个月最高后跌至平盘下方,因忧虑供应带动的买盘枯竭,而洲际交易所(ICE)原糖期货盘中触及三周高位后进行盘整.

ICE阿拉比卡咖啡期货跌至一个月低位,跟随商品市场下滑,而可可期货小跌.

软商品市场全线下跌,成交放量,汤森路透-Jefferies CRB指数 下跌约0.6%,和主要股市一起走软,因投资人对近期升势获利了结.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货连升第三天,期间累计上涨逾5%,触及逾三周最高,之后回落.

5月罗布斯塔咖啡期货 收低8美元,或0.4%,收在每吨2,047美元,此前触及次月合约自2012年10月22日来最高的2,074美元.

"对罗布斯塔咖啡的需求非常强劲,"Hackett Financial Advisors的Shawn Hackett说,一些交易员忧虑全球最大生产国越南未来的供应.

上周Rogers International Commodity指数进行了权重调整,带动市场上涨,增加了伦敦罗布斯塔咖啡的权重,降低了ICE阿拉比卡咖啡的权重.

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 下跌3.60美分,报2.4%,报每磅1.4435美元,部份原因是美元上涨,令市场承压.汤森路透初步数据显示,成交量急升至超过36,000口,为两周来最高.

ICE-3月原糖期货 下滑0.16美分,或0.8%,报每磅18.73美分.

在2月1日,未平仓合约小升686口,至835,969口,为2010年2月来的最高水平.

"(未平仓合约不断上升)说明了人们开始对糖再次感兴趣.资金希望再次流入这一市场,"Hackett说.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)3月白糖期货 下跌4.00美元,或0.8%,收报每吨498.50美元.

ICE-3月可可期货 收低13美元,或0.6%,至每吨2,192美元.

Liffe-5月可可期货 下跌10英镑,或0.7%,收在每吨1,434英镑.(完) (编译 利棣儿; 审校 母红)