纽约期市: 可可触及两周高位,录得11月来最大单日升幅

路透纽约/伦敦2月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周二攀升至两周高位,录得11月中来最大单日升幅,因技术性买盘及忧虑最大可可种植国科特迪瓦(象牙海岸)的供应.

伦敦罗布斯塔咖啡期货跳升至三个月高位,而ICE原糖期货上涨,受巴西乙醇行业包括可能减税在内的因素支持.

ICE-3月可可期货 大涨54美元,或2.5%,至每吨2,246美元,盘中触及1月22日来最高的2,249美元.此为11月14日来最大单日升幅.

汤森路透数据显示,在1740 GMT,成交放量,超过41,000口.

"我们看到超卖的市场升穿顶部.肯定触发一些止损单,"花旗集团期货专家Sterling Smith指价格升穿近期日内高位,触发自动买单.

一些人士认为一些基本面因素也支持价格上涨,RJO Futures高级市场策略师Hector Galvan指出,科特迪瓦的干燥天气及海盗活动令市场忧虑最大可可供应国的供应中断.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月可可期货 上升34英镑,或2.4%,结算价报每吨1,468英镑.

5月罗布斯塔咖啡期货 上涨24美元,或1.1%,报每吨2,071美元,稍早升至10月22日来最高的2,088美元,受原产地卖盘放缓所支持.罗布斯塔咖啡过去五个交易日累计上升约7%.

"越南不是很热衷的卖家,因为越南即将迎来新年,"一伦敦经纪说,2月9-17日为越南农历新年假期.

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 小升0.35美分,或0.2%,至每磅1.4470美元,和12月触及的两年半低位1.4220美元距离不远.

巴西阿拉比卡咖啡丰收,令供应过剩,以及该国2013/14年作物前景不断改善,也令咖啡承压.

巴西能源部长Edison Lobao表示,该国政府可能就蔗糖加工而成的乙醇减税,作为缓和生物燃料行业压力的努力.生物燃料因成本不断上升,难以和汽油竞争.

ICE-3月原糖期货 上涨0.08美分,或0.4%,报每磅18.81美分.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)3月白糖期货 升2.90美元,或0.6%,至每吨501.40美元.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>