纽约期市: 糖,咖啡及可可期货和其他商品一起下滑

路透纽约/伦敦2月6日 - 纽约及伦敦市场的糖,咖啡及可可期货周三下跌,供应充裕令糖及阿拉比卡咖啡承压,而可可跟随其他商品的跌势,ICE可可合约展期令成交放量.

汤森路透-Jefferies CRB指数 一度大跌约2%,之后缩减跌幅.美元兑一篮子六种主要货币 攀升.

"宏观因素令咖啡,可可及糖期货市场今天处于守势,表现落后,"一美国软商品交易员称.

美国和欧洲股市下滑,因投资人在股市近期升势后稍作喘息,而欧元下滑,因即将进行欧洲央行会议将可能暗示担忧欧元的强势.

洲际交易所(ICE)原糖期货连跌第三天,进一步接近上月触及的每磅18.06美分的两年半低位.该合约延续上日跌势,上日未平仓合约超过841,000口,为三年高位.

ICE-3月原糖期货 下跌0.37美分,或2%,报每磅18.19美分.汤森路透初步数据显示,成交放量,为大约156,000口,较250日均值高出超过一倍.

糖市正受供应过剩困扰,市场普遍预期2012/13年全球糖供应过剩,将为连续第三年供过于求.在杜拜举行的重大会议中,许多糖交易商也预期市场短期将恢复整体下行趋势.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)3月白糖期货 下跌4.10美元,或0.8%,至每吨492.70美元.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货在日内大部份时间走弱,盘中升至逾三个月高位,因周二市场需求强劲.

3月罗布斯塔咖啡 周二触及2,085美元阻力位,此为61.8%费波纳奇回档技术位.

伦敦5月罗布斯塔咖啡期货 上涨1美元,报每吨2,072美元,尾盘由跌转为小幅上涨.

ICE阿拉比卡咖啡下跌,市场也受供应过剩打压.交易员称,3月合约展期5月合约,提振成交量.3月合约首个交割通知日在2月20日.

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 下跌1.95美分,或1.4%,至每磅1.4210美元.初步数据显示,成交放量,总计38,287口,较250日均值高出逾70%.

ICE数据显示,上日未平仓合约上升3,155口,至162,774口,为2010年8月来的最高水平.

ICE-3月可可期货 跌23美元,或1%,收报每吨2,223美元.LIFFE-5月可可期货 下跌10英镑,或0.7%,收报每吨1,458英镑.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>