纽约期市: 罗布斯塔咖啡期货触及四个月高位,与阿拉比卡咖啡的贴水收窄

路透纽约/伦敦2月7日 - 英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货周四跳升至四个月高位,与阿拉比卡咖啡豆的贴水收窄至近四年最窄.洲际交易所原糖期货基本持稳,盘中交投震荡.
洲际交易所可可期货走坚,在2月14日首个交割通知日前,投资者将近月合约展期,致使盘中多数时间成交放量.
LIFFE-5月罗布斯塔咖啡期货 攀升7美元,或0.3%,结算价报每吨2,079美元.该合约盘中攀升至10月以来最高2,092美元,因来自最大出产国越南的原产地卖盘在农历新年来临前放缓.
Coffee Network的分析师Andrea Thompson预计,越南2012/13年的咖啡豆产量为2,500万包(每包60公斤),低于一年前的2,700万包.
根据汤森路透初步数据,价格大涨导致罗布斯塔咖啡现货合约与阿拉比卡咖啡的价差收窄至约每磅45美分,周三为48.5美分,为2009年4月以来最窄.
阿拉比卡咖啡走势相反,由于投资者将3月合约展期至5月合约,使成交量在2月20日3月合约的首个交割通知日前大增.汤森路透-Jefferies CRB指数 回落0.6%,主要股市下挫和美元 劲扬也令市场承压.
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 下跌1.80美分,或1.3%,收报每磅1.4030美元,该合约盘中触及12月中以来最低1.3965美元.
交易商称,技术前景疲弱,连跌第四日,以及主要出产国巴西的产量前景改善等因素令阿拉比卡咖啡价格承压.
ICE-3月原糖期货 微跌0.03美分,收报每磅18.16美分.对最大出产国巴西丰产的预期使原糖期价接近上月触及的两年半低位18.06美分.
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)3月白糖期货 上扬2.30美元,或0.5%,至每吨490.40美元.
ICE-3月可可期货 收涨15美元,或0.7%,收报每吨2,238美元.LIFFE-5月可可期货 上扬3英镑,或0.2%,收报每吨1,461英镑.(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)