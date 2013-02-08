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货币新闻 | 2013年 2月 9日 星期六 04:24 BJT

纽约期市: 罗布斯塔咖啡较阿拉比卡咖啡贴水触及四年低位,原糖下跌

路透纽约/伦敦2月8日 - 英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货周五大幅上涨,因期权相关买盘.罗布斯塔咖啡咖较洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货贴水缩窄至四年低位.原糖则跌至两年半低点,因全球供应过剩给价格带来压力.

可可价格表现不一.

Liffe-5月罗布斯塔咖啡期货 跳涨40美元,或1.9%,结算价报每吨2,119美元,略低于盘中高位2,131美元,为10月迄今最高水准.

交易商称,近期罗布斯塔价格走高引发咖啡卖出方买入看涨期权,进而让涨势得以延续.

ICE阿拉比卡咖啡期货与Liffe罗布斯塔咖啡期货的价差KC-LRC1=R降至四年低位,因罗布斯塔咖啡期货价格攀升.价差从周四的每磅45.4美分收窄至约43.3美分,是2009年3月以来,罗布斯塔咖啡较阿拉比卡咖啡贴水的最低水平.

3月阿拉比卡咖啡期货 尾盘转跌为升,收高0.75美分,或0.5%,报每磅1.4105美元,稍早一度跌至139.40美元,为12月中旬迄今最低,因供给充裕遏制买盘.

ICE-3月原糖期货小跌0.02美分,或0.1%,收在每磅18.14美分.稍早价格一度低至18.03美分,为2010年8月至今最低水准.

Liffe-3月白糖期货 收低5美元,或1%,报每吨485.40美元.

ICE-3月可可期货 跌6美元,或0.3%,结算价报每吨2,232美元.

Liffe-5月可可期货 下挫14英镑,或1%,结算价报1,447英镑.(完)
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