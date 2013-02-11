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亚洲 | 2013年 2月 12日 星期二 03:40 BJT

纽约期市: 原糖期货升至两年半低位之上,可可期货重挫

路透纽约/伦敦2月11日 - ICE原糖期货周一上涨,升至上个交易日触及的两年半低位之上,与商品期货的整体疲弱走势背道而驰,因缺乏生产商卖盘.美国可可期货劲挫2.5%,受累于汇率压力.

罗布斯塔咖啡盘整下行,从上周触及的三个月高位回落,阿拉比卡咖啡期货小跌,整日呈横盘走势.

ICE-3月原糖期货 收涨0.30美分,或1.7%,收在每磅18.44美分.高于上周五触及的两年半低位18.03美分.Liffe-3月白糖期货 上扬3.10美元,或0.6%,报每吨488.50美元.

ICE-5月可可期货 跌55美元,或2.5%,结算价报每吨2,172美元.Liffe-5月可可期货 下挫24英镑,或1.7%,结算价报1,423英镑.(完)

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