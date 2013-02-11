纽约期市: 原糖期货升至两年半低位之上,可可期货重挫

中国信用债：东北特钢集团称13东特钢MTN2付息存在不确定性
路透上海4月6日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，其2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2应于下周三（12日）兑付利息，由于公司已于2016年10月10日进入重整程序，本期债券利息偿付存在不确定性。而该期中票去年就已出现付息违约。
路透纽约/伦敦2月11日 - ICE原糖期货周一上涨,升至上个交易日触及的两年半低位之上,与商品期货的整体疲弱走势背道而驰,因缺乏生产商卖盘.美国可可期货劲挫2.5%,受累于汇率压力.
罗布斯塔咖啡盘整下行,从上周触及的三个月高位回落,阿拉比卡咖啡期货小跌,整日呈横盘走势.
ICE-3月原糖期货 收涨0.30美分,或1.7%,收在每磅18.44美分.高于上周五触及的两年半低位18.03美分.Liffe-3月白糖期货 上扬3.10美元,或0.6%,报每吨488.50美元.
ICE-5月可可期货 跌55美元,或2.5%,结算价报每吨2,172美元.Liffe-5月可可期货 下挫24英镑,或1.7%,结算价报1,423英镑.(完)
路透上海4月6日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，其2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2应于下周三（12日）兑付利息，由于公司已于2016年10月10日进入重整程序，本期债券利息偿付存在不确定性。而该期中票去年就已出现付息违约。
路透香港4月6日 - IMAX China（IMAX中国）周四称，两名领投的私募基金投资者华人文化产业投资基金和方源资本已向一家国际知名投行出售其所持IMAX中国共计5.9%的股权投资。
路透北京4月6日 - 中国国家主席习近平日前对芬兰进行国事访问。中国官媒新华社周三晚间发布两国建立和推进面向未来的新型合作伙伴关系的联合声明指出，将提升双向投资水平，努力建设积极稳定的营商环境；推动双边贸易平衡增长，并致力于消除各种贸易壁垒和保护知识产权。