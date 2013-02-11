纽约期市: 原糖期货升至两年半低位之上,可可期货重挫

中芬关系：两国将提升双向投资水平，推动双边贸易平衡增长--联合声明

路透北京4月6日 - 中国国家主席习近平日前对芬兰进行国事访问。中国官媒新华社周三晚间发布两国建立和推进面向未来的新型合作伙伴关系的联合声明指出，将提升双向投资水平，努力建设积极稳定的营商环境；推动双边贸易平衡增长，并致力于消除各种贸易壁垒和保护知识产权。