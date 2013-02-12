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货币新闻 | 2013年 2月 13日 星期三 03:35 BJT

纽约期市: 阿拉比卡咖啡触及32个月低位后反弹,期糖下滑

路透纽约/伦敦2月12日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二由跌转升,盘中触及逾两年半低位,巴西嘉年华会假期使生产商放假离场,原糖下跌,接近技术支持位.

可可期货下跌,盘中交投震荡,美国市场成交放量,焦点在3月合约展期至5月合约.

ICE 次月阿拉比卡咖啡 收高0.03美分,或0.2%,至每磅1.4325美元.盘中触及2010年6月来最低的1.4125美元,因预期巴西丰收.

5月罗布斯塔咖啡期货 跌6美元,或0.3%,结算价报每吨2,092美元.

ICE-3月原糖期货 收跌0.36美分,或2%,报每磅18.08美元.伦敦3月白糖 收低4.40美元,或0.9%,报每吨484.10美元.

Liffe-5月可可期货 跌2英镑,或0.1%,报每吨1,421英镑,ICE-5月可可期货 跌2美元,或0.09%,报每吨2,170美元.(完)

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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿; 审校 李军)
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