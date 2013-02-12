纽约期市: 阿拉比卡咖啡触及32个月低位后反弹,期糖下滑

****全球外汇市场一周综述：朝鲜紧张局势升温，法国选情捉摸不定--PDF版本****
亲爱的客户，您好： 外汇市场是全球经济表现的风向标，也反映投资者的偏好与取向。路透一周全球汇市综述，为您梳理新一周的市场热点，同时深入盘点全周重要汇市消息和资料。 欲浏览最近一期综述的简体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2p2jzwG
路透纽约/伦敦2月12日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二由跌转升,盘中触及逾两年半低位,巴西嘉年华会假期使生产商放假离场,原糖下跌,接近技术支持位.
可可期货下跌,盘中交投震荡,美国市场成交放量,焦点在3月合约展期至5月合约.
ICE 次月阿拉比卡咖啡 收高0.03美分,或0.2%,至每磅1.4325美元.盘中触及2010年6月来最低的1.4125美元,因预期巴西丰收.
5月罗布斯塔咖啡期货 跌6美元,或0.3%,结算价报每吨2,092美元.
ICE-3月原糖期货 收跌0.36美分,或2%,报每磅18.08美元.伦敦3月白糖 收低4.40美元,或0.9%,报每吨484.10美元.
Liffe-5月可可期货 跌2英镑,或0.1%,报每吨1,421英镑,ICE-5月可可期货 跌2美元,或0.09%,报每吨2,170美元.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿; 审校 李军)
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路透首尔4月14日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0733GMT，外资在韩国股市卖超737 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月14日 -73.7 21.7 44.6 ^4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6 97.8 31.4 4 月10日 -54.1 -4.5 6.4 4 月 7日 -77.9
初步统计，2017年一季度社会融资规模增量为6.93万亿元，比上年同期多2,268亿元。其中，一季度对实体经济发放的人民币贷款增加4.5万亿元，同比少增1,615亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加782亿元，同比多增3,072亿元；委托贷款增加6,347亿元，同比多增862亿元；信托贷款增加7,349亿元，同比多增5,756亿元；未贴现的银行承兑汇票增加6,800亿元，同比多增9,005亿元；企业债券融资净减少1,472亿元，同比多减1.5万亿元；非金融企业境内股票融资2,948亿元，同比多108亿元。3月份社会融资规模增量为2.12万亿元，比上月多1.03万亿元。