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市场报道 | 2013年 2月 14日 星期四 04:01 BJT

纽约期市: ICE阿拉比卡咖啡期货触及两年半新低位,期糖上涨

路透纽约/伦敦2月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三触及两年半新低,因供应充裕,原糖上涨,受一轮空头回补带动,尽管市场仍努力吸纳过多的供应.

纽约可可结束三天跌势,从盘中触及的七个月低位小幅反弹.

ICE-5月阿拉比卡咖啡 收跌1.60美分,或1.15%,报每磅1.416美元,盘中连续第二天触及多年低位.在接近收盘前,该合约低见1.411美元,为2010年6月中来的最低.

5月罗布斯塔咖啡期货 收盘持平在每吨2,092美元.

ICE-3月原糖期货 上涨0.15美分,或0.83%,报每磅18.23美元.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-3月白糖 上涨13.9美元,或2.9%,报每吨498美元,为一周高位.该合约到期,交易员预期有大约80,000-100,000吨白糖合约交割,主要是来自危地马拉的白糖.(完)

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