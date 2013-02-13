纽约期市: ICE阿拉比卡咖啡期货触及两年半新低位,期糖上涨

欧洲股市：在交投震荡后小幅收涨，受助于油股上升
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透纽约/伦敦2月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三触及两年半新低,因供应充裕,原糖上涨,受一轮空头回补带动,尽管市场仍努力吸纳过多的供应.
纽约可可结束三天跌势,从盘中触及的七个月低位小幅反弹.
ICE-5月阿拉比卡咖啡 收跌1.60美分,或1.15%,报每磅1.416美元,盘中连续第二天触及多年低位.在接近收盘前,该合约低见1.411美元,为2010年6月中来的最低.
5月罗布斯塔咖啡期货 收盘持平在每吨2,092美元.
ICE-3月原糖期货 上涨0.15美分,或0.83%,报每磅18.23美元.
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-3月白糖 上涨13.9美元,或2.9%,报每吨498美元,为一周高位.该合约到期,交易员预期有大约80,000-100,000吨白糖合约交割,主要是来自危地马拉的白糖.(完)
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。
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