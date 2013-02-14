纽约期市: ICE原糖和咖啡期货均触及逾两年最低位,因全球供应过剩

路透纽约/伦敦2月14日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货和阿拉比卡咖啡期货周四跌至逾两年来最低水准,这两个市场均面临供应过剩问题,交易员预计期价将进一步下跌.

可可价格亦下挫.

ICE指标原糖期货 于2010年8月以来首次跌破每磅18美分的重要技术水准,过去两年来已累计跌约50%,因全球市场在勉力消化第三季的供应过剩.

3月原糖期货 结算价跌0.29美分,或1.6 %,报每磅17.94美分,稍早曾跌至17.87美分的低位.

在标准普尔GSCI指数 中,糖是今年迄今表现最差的商品.

根据汤森路透初步数据,ICE原糖期货成交量料将触及五个月高位近19.8万口.

交投最热络的5月原糖期货收低0.43美分,或2.4%,报每磅17.77美分.

伦敦5月白糖期货 下挫5.10美元,或1%,报每吨490.40美元.

ICE阿拉比卡咖啡期货周四亦跌至逾两年来最低水准.

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 跌0.85美分,或0.6%,报每磅1.4075美元,稍早触及1.4010美元,为2010年6月以来最低水准.

伦敦5月罗布斯塔咖啡期货 下滑33美元,或1.6%,报每吨2,059美元,交易员指称在咖啡混合物中罗布斯塔咖啡较阿拉比卡咖啡用量增加,因此该市场依然获得支撑.

ICE-5月可可期货 跌14美元,或0.6%,报每吨2,156美元,从稍早涨势中回落,距周二触及的2,147美元的2012年6月以来最低价不远.

伦敦5月可可期货 跌5英镑,或0.3%,报每吨1,427英镑.(完)

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