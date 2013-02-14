纽约期市: ICE原糖和咖啡期货均触及逾两年最低位,因全球供应过剩

美国热股：福特汽车将扩大在美国投资和就业，股价盘初上扬
路透3月28日 - 福特汽车周二上午稍晚预计宣布在美国工厂的新投资和增加岗位计划。 福特汽车股价周二美股盘初上扬0.44%，报11.51美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透纽约/伦敦2月14日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货和阿拉比卡咖啡期货周四跌至逾两年来最低水准,这两个市场均面临供应过剩问题,交易员预计期价将进一步下跌.
可可价格亦下挫.
ICE指标原糖期货 于2010年8月以来首次跌破每磅18美分的重要技术水准,过去两年来已累计跌约50%,因全球市场在勉力消化第三季的供应过剩.
3月原糖期货 结算价跌0.29美分,或1.6 %,报每磅17.94美分,稍早曾跌至17.87美分的低位.
在标准普尔GSCI指数 中,糖是今年迄今表现最差的商品.
根据汤森路透初步数据,ICE原糖期货成交量料将触及五个月高位近19.8万口.
交投最热络的5月原糖期货收低0.43美分,或2.4%,报每磅17.77美分.
伦敦5月白糖期货 下挫5.10美元,或1%,报每吨490.40美元.
ICE阿拉比卡咖啡期货周四亦跌至逾两年来最低水准.
ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 跌0.85美分,或0.6%,报每磅1.4075美元,稍早触及1.4010美元,为2010年6月以来最低水准.
伦敦5月罗布斯塔咖啡期货 下滑33美元,或1.6%,报每吨2,059美元,交易员指称在咖啡混合物中罗布斯塔咖啡较阿拉比卡咖啡用量增加,因此该市场依然获得支撑.
ICE-5月可可期货 跌14美元,或0.6%,报每吨2,156美元,从稍早涨势中回落,距周二触及的2,147美元的2012年6月以来最低价不远.
伦敦5月可可期货 跌5英镑,或0.3%,报每吨1,427英镑.(完)
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(编译 于春红; 审校 李军)
路透3月28日 - 福特汽车周二上午稍晚预计宣布在美国工厂的新投资和增加岗位计划。 福特汽车股价周二美股盘初上扬0.44%，报11.51美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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