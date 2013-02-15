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货币新闻 | 2013年 2月 16日 星期六 05:19 BJT

纽约期市: ICE阿拉比卡咖啡跌至2010年6月来最低,可可也下滑

路透纽约/伦敦2月15日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跌至逾两年半低位,因大量近月合约展期及供应充裕,而可可跌至七个半月低位.

ICE原糖多数下跌,作盘整走势,推高近月合约升水至逾七个月来最高.上日原糖下挫至两年半低位.

ICE农产品市场周一休市,因总统日假期,市场将在周二重开.

5月阿拉比卡咖啡期货 收低0.55美分,或0.4%,至每磅1.4020美元,此前跌至2010年6月来最低的1.3965美元.

伦敦5月罗布斯塔咖啡期货 下滑2美元,报每吨2,057美元.

ICE-5月可可期货 跌12美元,或0.6%,报每吨2,144美元,盘中跌至2,135美元,为次月合约自2012年6月来最低.

"投机者一直作多可可,且因为他们出脱部位,令市场走势反覆,"一分析师说.

伦敦5月可可期货 跌9英镑,或0.6%,报每吨1,418英镑.

ICE-3月原糖期货 结算价升0.06美分,或0.3%,报每磅18美分.交投活跃的5月期糖 下跌0.03美分,结算价报17.74美分.

伦敦5月白糖期货 下跌0.1美元,报每吨490.30美元.(完)

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