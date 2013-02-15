纽约期市: ICE阿拉比卡咖啡跌至2010年6月来最低,可可也下滑

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透纽约/伦敦2月15日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跌至逾两年半低位,因大量近月合约展期及供应充裕,而可可跌至七个半月低位.
ICE原糖多数下跌,作盘整走势,推高近月合约升水至逾七个月来最高.上日原糖下挫至两年半低位.
ICE农产品市场周一休市,因总统日假期,市场将在周二重开.
5月阿拉比卡咖啡期货 收低0.55美分,或0.4%,至每磅1.4020美元,此前跌至2010年6月来最低的1.3965美元.
伦敦5月罗布斯塔咖啡期货 下滑2美元,报每吨2,057美元.
ICE-5月可可期货 跌12美元,或0.6%,报每吨2,144美元,盘中跌至2,135美元,为次月合约自2012年6月来最低.
"投机者一直作多可可,且因为他们出脱部位,令市场走势反覆,"一分析师说.
伦敦5月可可期货 跌9英镑,或0.6%,报每吨1,418英镑.
ICE-3月原糖期货 结算价升0.06美分,或0.3%,报每磅18美分.交投活跃的5月期糖 下跌0.03美分,结算价报17.74美分.
伦敦5月白糖期货 下跌0.1美元,报每吨490.30美元.(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿; 审校 李军)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币