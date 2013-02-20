纽约期市: ICE咖啡和糖从两年半低位反弹,可可下滑

路透纽约/伦敦2月20日 - 洲际交易所(ICE)咖啡和原糖期货周三从过去一周触及的低位反弹,因回补空头提振价格,且盖过了巴西供应充裕料将导致供过于求的影响.

ICE可可期货下滑,受西非中期作物大量供应的前景打压.

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 跳升3.25美分,或2.3%,至每磅1.4165美元,成交放量,从周二触及1.3760美元的两年半低位反弹.

回补空头及投资人重新忧虑咖啡叶锈菌,为咖啡价格带来支持.此前中美国家的农业部长称,叶锈菌预料将导致区内咖啡产业在当前2012/13年收割季度损失约5亿美元.

ICE咖啡期货盘中急升约3%,高见每磅1.424美元,在午后交易中放量上升.汤森路透数据显示,成交量近48,000口,较30日均值高出超过一倍.

不过,因预期全球供应充裕,特别是巴西咖啡供应充足,令价格升幅受限.

伦敦5月罗布斯塔咖啡期货 升19美元,或0.9%,报每吨2,063美元.

ICE原糖期货的市况和咖啡类似,空头回补连续第二天提振糖价,但巴西供应充足减慢了糖价的升势.

ICE-3月原糖期货 扭转早盘的跌幅,收高0.13美分,或0.7%,报每磅18.35美分,上周四曾触及17.87美分,此为2010年8月来的最低.

交投最活跃的5月原糖期货 攀升0.17美分,或0.9%,结算价报每磅18.13美分.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)5月白糖期货 涨5.60美元,或1.1%,报每吨501.20美元.

可可经纪表示,西非中期作物产量可能将创纪录高位,因天气有利作物成长.

洲际交易所(ICE)-5月可可期货 下滑6美元,或0.3%,收报每吨2,113美元,稍早低见2,105美元,为2012年6月来最低.

LIFFE-5月可可期货 小升5英镑,或0.4%,报每吨1,413英镑,高于周二触及1,403英镑的10个月低位.(完)

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