纽约期市: ICE原糖因美元走强而下跌,可可由跌转升

路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四在交投放量中大跌1.3%,因美元上涨及预期全球供应上升,促使投资人卖出原糖期货,而可可没有跟随商品市场下跌之势,从八个月低位反弹.

ICE阿拉比卡咖啡期货小幅收升,日内大部份时间下跌,徘徊在略高于两年半最位的水平,因供应充裕.

在周三美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策会议记录令市场质疑美国经济刺激措施后,今日欧元兑美元跌至六周低位,因最新凭证显示欧元区经济仍步履蹒跚.

ICE-3月原糖期货 收低0.23美分,或1.3%,报每磅18.12美分.汤森路透初步数据显示,成交量超过137,000口,远多于250日均值96,832口.

周四公布的一项调查,打击了欧元区或能够走出衰退的希望,因本月欧元区的业务意外出现恶化,尤其是法国.欧元区2月MARKIT综合PMI初值为47.3(预估为49.0,1月终值为48.6)

国际糖业组织(ISO)季度报告预料,2012/13年全球糖供应过剩达852.6万吨,高于2011/12年的647.9万吨.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)5月白糖期货 下跌3.20美元,或0.6%,报每吨498.00美元.

洲际交易所(ICE)-5月可可期货 收高20美元,或1%,收报每吨2,133美元,盘中一度低见2,102美元,为自2012年6月25日来最低.

LIFFE-5月可可期货 也扭转稍早跌势,收升15英镑,或1.1%,报每吨1,428英镑,略高于于周二触及的10个月低位1,403英镑.

美国市场跟随英镑兑美元 走势,英镑跌至逾两年半低位后反弹.

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 小升0.1美分,至每磅1.4175美元,日内大部份时间下跌,略高于周三触及的逾两年半低位1.3760美元,供应过剩打压价格.

伦敦5月罗布斯塔咖啡期货 尾盘扭转走势,收升6美元,或0.3%,报每吨2,069美元,盘中低见2,043美元.(完)

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