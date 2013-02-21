纽约期市: ICE原糖因美元走强而下跌,可可由跌转升

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四在交投放量中大跌1.3%,因美元上涨及预期全球供应上升,促使投资人卖出原糖期货,而可可没有跟随商品市场下跌之势,从八个月低位反弹.
ICE阿拉比卡咖啡期货小幅收升,日内大部份时间下跌,徘徊在略高于两年半最位的水平,因供应充裕.
在周三美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策会议记录令市场质疑美国经济刺激措施后,今日欧元兑美元跌至六周低位,因最新凭证显示欧元区经济仍步履蹒跚.
ICE-3月原糖期货 收低0.23美分,或1.3%,报每磅18.12美分.汤森路透初步数据显示,成交量超过137,000口,远多于250日均值96,832口.
周四公布的一项调查,打击了欧元区或能够走出衰退的希望,因本月欧元区的业务意外出现恶化,尤其是法国.欧元区2月MARKIT综合PMI初值为47.3(预估为49.0,1月终值为48.6)
国际糖业组织(ISO)季度报告预料,2012/13年全球糖供应过剩达852.6万吨,高于2011/12年的647.9万吨.
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)5月白糖期货 下跌3.20美元,或0.6%,报每吨498.00美元.
洲际交易所(ICE)-5月可可期货 收高20美元,或1%,收报每吨2,133美元,盘中一度低见2,102美元,为自2012年6月25日来最低.
LIFFE-5月可可期货 也扭转稍早跌势,收升15英镑,或1.1%,报每吨1,428英镑,略高于于周二触及的10个月低位1,403英镑.
美国市场跟随英镑兑美元 走势,英镑跌至逾两年半低位后反弹.
ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 小升0.1美分,至每磅1.4175美元,日内大部份时间下跌,略高于周三触及的逾两年半低位1.3760美元,供应过剩打压价格.
伦敦5月罗布斯塔咖啡期货 尾盘扭转走势,收升6美元,或0.3%,报每吨2,069美元,盘中低见2,043美元.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿; 审校 母红)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。