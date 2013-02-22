纽约期市: ICE咖啡和原糖上升,因罢工消息使投资人在周末前回补空头

路透纽约/伦敦2月22日 - 洲际交易所(ICE)及英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可和咖啡期货周五攀升,受空头回补回补推动延续近期从多年低位反弹的走势,交易商及分析师表示,因巴西港口工人罢工为市场带来不确定性.

可可期货也攀升.

追踪19种商品市场表现的汤森路透-Jefferies CRB index 从周四触及的七周低位小幅上升,因油价上涨,受德国企业信心正在改善的迹象带动.

交易商表示,最大的咖啡豆及蔗糖种植国巴西的港口工人计划在下周二举行六小时罢工的消息促使投资人回补空头,扶助提振咖啡和可可市场走强.

工人罢工是为了抗议巴西政府进行监管改革,将超过150个码头转为民营的计划.

巴西港口部长周五表示,在与政府官员讨论了上述计划后,工会取消了罢工行动.

"如果我持有这些市场的空头头寸,面对潜在的劳工问题,我认为,在周未前缩减空头头寸,是可行的选择,"花旗期货专家Sterling Smith说.

投机者在咖啡和可可市场均持有大量空头头寸,而两个市场均供应充足,此为利空因素.

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 升2.05美分,或1.4%,至每磅1.4380美元.

伦敦5月罗布斯塔咖啡期货 因需求强劲,收升18美元,或0.9%,报每吨2,087美元.

ICE-3月原糖期货 收高0.12美分,或0.7%,报每磅18.24美分.

LIFFE-5月白糖期货 上涨7.50美元,或1.5%,报每吨505.50美元.

纽约5月可可期货 收高6美元,收报每吨2,139美元.伦敦5月可可期货 收升6英镑,报每吨1,434英镑.(完)

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