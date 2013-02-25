纽约期市: ICE原糖及阿拉比卡咖啡缩减稍早升幅,可可期货上涨

标题新闻：德国财长朔伊布勒称希望欧盟银行业管理局(EBA)从伦敦搬到法兰克福－德国《明镜》周刊
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路透纽约/伦敦2月25日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一下跌,逆转稍早涨势,因全球供应充裕抑制价格上行动能,阿拉比卡咖啡在触及两周高位后下跌,可可期货上涨.
在1741 GMT,ICE-3月原糖期货 下跌0.18美分,或1%,报每磅18.06美分.
交投最活跃的5月原糖合约 下滑0.04美分,或0.2%,至每磅18.10美分.
"在这些价格水平,风险是上行多于下行,基金可能希望开始回补空头,"Macquarie Capital分析师Kona Haque在研究报告中说.
交易员表示,ICE原糖的投机性空头头寸创纪录高位,意味了市场容易受空头回补带动上涨.美国商品期货交易委员会(CFTC)数据周五显示,在截至2月19日一周,投机者增加其ICE原糖净空头头寸至创纪录高位.
供应充足为糖价任何上升动能带来压力.全球最大蔗糖种植国巴西的天气有利作物成长,预期将会丰收.
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月白糖期货 上涨0.50美元,或0.1%,报每吨505.50美元.
阿拉比卡咖啡期货在稍早上涨后转跌.
ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 下跌1.1美分,或0.8%,至每磅1.426美元.
稍早,ICE阿拉比卡咖啡触及每磅1.4445美元,为2月13日来最高.
和ICE原糖类似,ICE阿拉比卡咖啡预期容易受空头回补带动上升,因投机者的净空头头寸创下纪录高位.
伦敦5月罗布斯塔咖啡期货 下跌8美元,或0.4%,报每吨2,079美元.
纽约5月可可期货 上升4美元,或0.2%,收报每吨2,143美元.伦敦5月可可期货 收升9英镑,或0.6%,报每吨1,434英镑.(完)
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