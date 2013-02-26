纽约期市: ICE原糖触及两年半低位,可可也下滑

路透纽约/伦敦2月26日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二回落,跟随其他商品跌势,美元上涨带来的压力使主要受供应过剩拖累的原糖价格加速下跌.

可可价格也走低,咖啡逆势而动,转跌为升,但陷于区间内.

由19种构成的汤森路透-Jefferies CRB指数 下跌约0.3%,在跌至三个半月低位后扳回部份跌幅.

在1726 GMT,ICE-3月原糖期货 下跌0.12美分,或0.7%,报每磅17.89美分,盘中触及2010年8月来最低17.76美元.

交投最活跃的5月原糖合约 下滑0.02美分,至每磅18.07美分.

原糖价格在过去两年下跌50%,受累于供应不断上升,市场广泛预期2012/13年将连续第三年出现供应过剩,且最初迹象直指2013/14年将连续第四年出现供应过多.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月白糖期货 上涨1.70美元,或0.3%,报每吨507.20美元.

可可期货下跌,因原产地卖出及全球最大可可种植国科特迪瓦(象牙海岸)中期作物前景改善.

纽约5月可可期货 跌18美元,或0.8%,收报每吨2,125美元.

伦敦5月可可期货 下跌16英镑,或1.1%,报每吨1,427英镑.

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货小幅攀升,5月阿拉比卡咖啡期货 涨1美分,或0.7%,至每磅1.4410美元.

数千哥伦比亚咖啡种植户周一在罢工首日堵截道路,阻止咖啡豆运往港口,他们要求政府提供更多援助.该国的咖啡业之前受到恶劣天气,作物病害及强劲汇率打击.

伦敦5月罗布斯塔咖啡期货 上涨7美元,或0.3%,报每吨2,086美元.(完)

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