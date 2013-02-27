纽约期市: ICE原糖触及两年半低位后反弹,受美元下跌带动

路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三在触及两年半低位后反弹,因美元下跌,令商品市场走强,支持原糖市场,而可可几无变动,西非国家降雨令作物前景得到改善.

ICE和英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)咖啡涨跌互见,市场一方面忧虑中美国家的咖啡产量和质量,另一方面预期巴西丰收.

美元下跌,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克连续第二天向国会作证时,为美联储的货币宽松政策辩护.

汤森路透-Jefferies CRB指数 盘中一度攀升0.4%,尾盘小幅下跌.美元指数 下跌,促使持有其他货币的投资人买入以美元计价的商品.

周四将到期的ICE-3月原糖期货 上升0.05美分,或0.3%,结算价报每磅17.84美分,盘中触及近月合约自2010年8月来最低的17.75美分.

交投最活跃的5月原糖合约 上涨0.03美分,或0.2%,至每磅18.08美分.

伦敦5月白糖期货 上涨4.60美元,或0.9%,报每吨513.40美元.

纽约5月可可期货 升6美元,收报每吨2,131美元.伦敦5月可可期货 小跌1英镑,报每吨1,426英镑,高于上周触及每吨1,403英镑的10个月低位.

"市场担忧天气干燥,目前预期下周将有一些降雨,这为市场带来潜在支持,"Rabobank分析师Keith Flury说.

阿拉比卡咖啡从近期低位小幅上升.对哥伦比亚作物质量及产量的一些忧虑浮现,最优质咖啡生产国哥伦比亚的农户堵截道路,要求政府提供更多援助.

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 小跌0.05美分,至每磅1.4345美元.伦敦5月罗布斯塔咖啡期货 上涨12美元,或0.6%,报每吨2,098美元.(完)

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