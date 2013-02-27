纽约期市: ICE原糖触及两年半低位后反弹,受美元下跌带动

标题新闻：希腊与欧元区债权人就改革要点达成一致，这是释放新贷款的前提条件--欧元集团主席迪塞尔布洛姆
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路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三在触及两年半低位后反弹,因美元下跌,令商品市场走强,支持原糖市场,而可可几无变动,西非国家降雨令作物前景得到改善.
ICE和英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)咖啡涨跌互见,市场一方面忧虑中美国家的咖啡产量和质量,另一方面预期巴西丰收.
美元下跌,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克连续第二天向国会作证时,为美联储的货币宽松政策辩护.
汤森路透-Jefferies CRB指数 盘中一度攀升0.4%,尾盘小幅下跌.美元指数 下跌,促使持有其他货币的投资人买入以美元计价的商品.
周四将到期的ICE-3月原糖期货 上升0.05美分,或0.3%,结算价报每磅17.84美分,盘中触及近月合约自2010年8月来最低的17.75美分.
交投最活跃的5月原糖合约 上涨0.03美分,或0.2%,至每磅18.08美分.
伦敦5月白糖期货 上涨4.60美元,或0.9%,报每吨513.40美元.
纽约5月可可期货 升6美元,收报每吨2,131美元.伦敦5月可可期货 小跌1英镑,报每吨1,426英镑,高于上周触及每吨1,403英镑的10个月低位.
"市场担忧天气干燥,目前预期下周将有一些降雨,这为市场带来潜在支持,"Rabobank分析师Keith Flury说.
阿拉比卡咖啡从近期低位小幅上升.对哥伦比亚作物质量及产量的一些忧虑浮现,最优质咖啡生产国哥伦比亚的农户堵截道路,要求政府提供更多援助.
ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 小跌0.05美分,至每磅1.4345美元.伦敦5月罗布斯塔咖啡期货 上涨12美元,或0.6%,报每吨2,098美元.(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿; 审校 李军)
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路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f