纽约期市: 原糖跌至两年半低位后急升3%,因巴西税务传言带动空头回补

路透纽约/伦敦2月28日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四盘中跌至两年半低位,之后急升3%,受空头回补带动,因市场短暂传闻巴西已取消一税项,使3月合约在到期前,较5月原糖价格贴水收窄.

原糖期货价格急升,因巴西政府被认为已取消一乙醇税项的传闻带动空头回补,乙醇是糖的加工产品,交易员称,乙醇税被取消,将增加乙醇和糖的相对价值.

巴西蔗糖生产商协会Unica的高管消息人士称,他未得悉任何政府即将推出税务优惠的决定,他说,税务优惠是需要得到财政部批准的.

巴西政府曾表示,对乙醇减税可能是政府支持乙醇行业的下一步,之前巴西政府强制性增加汽油的乙醇成份,且提高矿物燃料(fossil fuels)价格,使乙醇更具竞争力.

3月原糖期货 上升0.54美分,或3%,结算价报每磅18.38美分,盘中下滑至近月合约自2010年8月来最低的17.61美分.3月合约在交易日结束时到期.

交投最活跃的5月原糖合约 上涨0.31美分,或1.7%,至每磅18.39美分,此前高见18.59美分.

交易员表示,3月原糖期货 料有小量交割,因交割供应过剩商品的意愿不高,市场广泛预期2012/13作物季将是连续第三年全球糖供应过剩.

3月未平仓合约在海外交易时段下跌约45%至7,065口,且近月较5月合约贴水盘中走宽至0.38美分.周四价格上涨,使贴水大幅收窄至大约0.02美分,尾盘报大约0.19美分,和上周一度升水约0.30美分,形成鲜明对照.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)5月白糖期货 涨6.30美元,或1.2%,报每吨519.70美元.

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 跌0.25美分,或0.2%,至每磅1.4320美元.伦敦5月罗布斯塔咖啡期货 上涨10美元,或0.5%,报每吨2,108美元.

伦敦5月可可期货 升3英镑,或0.2%,报每吨1,429英镑.纽约5月可可期货 升4美元,或0.2%,报每吨2,135美元.(完)

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