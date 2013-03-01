纽约期市：ICE原糖跌至近两年半低位，录得两周最大单日跌幅

路透纽约/伦敦3月1日 - ICE原糖期货周五下跌2%至近两年半低位，录得两周来最大单日跌幅，ICE可可跌幅为一个月最大，因对全球经济的忧虑重燃，使原本因供应充裕承压的可可市场雪上加霜。

咖啡价格上升，抹去稍早跌幅。

汤森路透/Jefferies CRB指数 下跌，因中国及欧洲经济数据疲弱，令商品承压。

1800 GMT，ICE－5月原糖合约 跌0.37美分，或2%，至每磅18.02美分，为2月14日来最大单日跌幅。

周五ICE数据显示，到期的3月原糖合约总计交割3,007口，或152,762吨。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)5月白糖期货 跌3.10美元，或0.6%，报每吨516.60美元。

纽约5月可可期货 跌53美元，或2.5%，结算价报每吨2,082美元，此前低见2,075美元，为2012年6月来最低。今日跌幅为该合约自1月22日来最大。

交易员称，预期2012/13作物季供应和需求将接近平衡。

伦敦5月可可期货 跌23英镑，或1.6%，报每吨1,406英镑。

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 上升0.75美分，或0.5%，至每磅1.4395美元，稍早该合约下跌。

伦敦5月罗布斯塔咖啡期货 早盘下跌，之后扭转走势，上升7美元,或0.3%，报每吨2,115美元，因交易商关注最大出产国越南天气干燥。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿; 审校 母红)