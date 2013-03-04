纽约期市：可可期货下跌至多个月低位，糖和咖啡期价上扬

路透纽约/伦敦3月4日 - 可可期货周一下跌至多个月低位，因西非天气有利作物成长及预期收成将增加，打压可可价格。ICE原糖和阿拉比卡咖啡期货从多年低位回升。

科特迪瓦(象牙海岸)可可主要种植区迎来充足降雨，预示中期作物成长良好，可能扶助弥补本季稍早天气恶劣对作物的影响，并提振科特迪瓦的产量预期。

洲际交易所(ICE)－5月可可期货 跌26美元，或1.2%，结算价报每吨2,056美元，此前低见2,053美元，为该合约自2012年6月来最低。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)－5月可可期货 跌18英镑，或1.3%，报每吨1,388英镑，略高于日内低位1,386英镑，后者为该合约自2012年4月来最低。

在1801 GMT，ICE－5月原糖合约 升0.11美分，或0.6%，至每磅18.02美分。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)5月白糖期货 升1.10美元，或0.2%，报每吨515美元。

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 上升2.9美分，或2%，至每磅1.4625美元。

伦敦5月罗布斯塔咖啡期货 上涨7美元,或0.3%，报每吨2,122美元。(完)

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