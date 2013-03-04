纽约期市：可可期货下跌至多个月低位，糖和咖啡期价上扬

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透纽约/伦敦3月4日 - 可可期货周一下跌至多个月低位，因西非天气有利作物成长及预期收成将增加，打压可可价格。ICE原糖和阿拉比卡咖啡期货从多年低位回升。
科特迪瓦(象牙海岸)可可主要种植区迎来充足降雨，预示中期作物成长良好，可能扶助弥补本季稍早天气恶劣对作物的影响，并提振科特迪瓦的产量预期。
洲际交易所(ICE)－5月可可期货 跌26美元，或1.2%，结算价报每吨2,056美元，此前低见2,053美元，为该合约自2012年6月来最低。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)－5月可可期货 跌18英镑，或1.3%，报每吨1,388英镑，略高于日内低位1,386英镑，后者为该合约自2012年4月来最低。
在1801 GMT，ICE－5月原糖合约 升0.11美分，或0.6%，至每磅18.02美分。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)5月白糖期货 升1.10美元，或0.2%，报每吨515美元。
ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 上升2.9美分，或2%，至每磅1.4625美元。
伦敦5月罗布斯塔咖啡期货 上涨7美元,或0.3%，报每吨2,122美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿 审校 母红)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。