纽约期市：ICE咖啡跌穿支持位后下跌，伦敦可可由跌转升

路透纽约/伦敦3月5日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二收跌，从一个月高位回落，且在跌穿支持位后触动自动卖单。英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可期货从近一年最低位反弹。

ICE原糖期货连升第二天。

道指在盘中触及纪录高位，因全球股市上涨，此前中国承诺增加政府支出刺激经济成长，且数据显示美国2月服务业以一年来最快速度增长。

大部份商品也走高，汤森路透-Jefferies CRB指数 升0.25%，缩减稍早升幅。

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 下跌5.50美分，或3.8%，至每磅1.4115美元，此前触及1.4050日内低位，距离2月19日触及的1.3760美元的32个月低位不远。交投震荡，波动幅度较上日的交投区间更宽阔。

汤森路透初步数据显示，成交放量，为大约37,390口，较250日均值高出70%。

交易员表示，市场跌穿1.45美元支持位，及再跌穿上日低位1.4250美元后，一轮自动卖单被触动。

“感到失望的持多头头寸的投资人开始卖出，因价格无法突破阻力位，”一美国交易员说。

伦敦5月罗布斯塔咖啡期货 下跌32美元,或1.5%，收报每吨2,090美元，跌幅受限，因忧虑最大的种植国越南天气干燥。

交易员称，伦敦可可期货小幅上升，从稍早触及的11个月低位反弹，受回补空头带动。

LIFFE－5月可可期货 升3英镑，或0.2%，结算价报每吨1,391英镑，稍早触及1,384英镑的11个月低位，因西非天气状况改善扶助中期作物成长。

ICE－5月可可期货 涨3美元，或0.2%，结算价报每吨2,059美元，略高于周一低位2,053美元，此为2012年6月来最低。

ICE原糖也上扬，因预期巴西将燃料乙醇的税收减少或取消，这支持价格。

ICE－5月原糖合约 升0.11美分，或0.6%，至每磅18.19美分。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)5月白糖期货 升1.10美元，或0.2%，报每吨516.70美元。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)