纽约期市：可可期货触及数月低位，主要产出国料将抛售

全球政经：中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力--欧盟执委
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透纽约/伦敦3月6日 - 可可期货周三触及数月低位，交易员指因西非中茬作物前景改善，未来几周主要产出国可能将大举抛售，可可市场因而受到打压。
洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货在昨日大跌后今日上涨，在动荡交投中盘整。ICE原糖和伦敦白糖期货几无变动，因供应过剩使二者价格受控。
ICE-5月可可合约 结算价跌17美元,或0.8%，报每吨2,042美元，稍早挫至2012年6月以来最低位2,038美元。ICE数据显示，昨日未平仓合约略微增加615口，至2月6日以来最高的200,892口。
Atlantic Capital Advisors首席交易员Nick Gentile称，科特迪瓦(象牙海岸)可可“看上去长势非常不错。”
“目前可可期货没有什么利多因素。”
交易员称，可可主产国科特迪瓦和加纳目前均未入市销售，未来几周可能需要出售可可豆，这将抑制可可涨势。
西非中茬作物前景改善已使价格承受下跌压力。
交易员称，投机客结清多头部位亦打压市场，而业界买盘抑制了价格进一步下跌。
交易员称，尽管英镑走软打压了ICE可可期货价格，但其帮助抑制了伦敦5月可可 的跌势，后者跌1英镑，报每吨1,390英镑，稍早触及2012年4月以来最低位1,382英镑。
ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 结算价涨0.10美分，或0.07%，报每磅1.4125美元。
交易员称，咖啡主产国巴西产量前景有利加剧了本已供应过剩的市场的空头气氛，尽管人们持续担心中美洲和墨西哥暴发的严重咖啡叶锈病害。
罗布斯塔咖啡期货价格几无变动，市场因速溶咖啡需求增加而受到支撑。
伦敦5月罗布斯塔咖啡期货 涨23美元，或1.1%，报每吨2,113美元。
ICE原糖期货盘中走势动荡，基本持稳，5月原糖期货 最终收高0.01美分，报每磅18.20美分。
伦敦5月白糖期货 收高1.50美元，或0.3%，报每吨518.20美元。(完)
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(编译 于春红; 审校 母红)
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透东京3月30日 - 日本公债价格周四走软，因较长期公债在大涨后遭遇获利了结；但市场已脱离低点，之前两年期日债标售吸引了充足的投资者需求。 10年期日债6月期货 跌0.05点至150.40，今日稍早一度坠至150.33。 两年期日债收益率(殖利率) 涨2个基点，至负0.235%，之前一度高见负0.230%。 周四日本政府发行2.2万亿日圆(197.8亿美元)两年期公债时，衡量需求状况的投标倍数仍保持在比较高的3.82，前次发行时为3.92。 交易商表示，对日本央行在例行市场操作中减少短期公债购买的担心，被新债发行量减少的影响所抵消。 从本月开始，财务省选择将两年期公债发行规模缩减1,000亿日圆。 30年期公债 收益率上升1.5个基点至0.835%，投资者在昨日上涨后了结获利。超长期公债收益率昨日下降，受追踪指数表现的市场参与方的月底买需推动。
路透香港3月30日 - 北京控股旗下的北控水务周四公布，去年度净利同比增长31%，好于市场预期，因业务收入增加，惟派息率轻微下降。