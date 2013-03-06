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亚洲 | 2013年 3月 7日 星期四 03:55 BJT

纽约期市：可可期货触及数月低位，主要产出国料将抛售

路透纽约/伦敦3月6日 - 可可期货周三触及数月低位，交易员指因西非中茬作物前景改善，未来几周主要产出国可能将大举抛售，可可市场因而受到打压。

洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货在昨日大跌后今日上涨，在动荡交投中盘整。ICE原糖和伦敦白糖期货几无变动，因供应过剩使二者价格受控。

ICE-5月可可合约 结算价跌17美元,或0.8%，报每吨2,042美元，稍早挫至2012年6月以来最低位2,038美元。ICE数据显示，昨日未平仓合约略微增加615口，至2月6日以来最高的200,892口。

Atlantic Capital Advisors首席交易员Nick Gentile称，科特迪瓦(象牙海岸)可可“看上去长势非常不错。”

“目前可可期货没有什么利多因素。”

交易员称，可可主产国科特迪瓦和加纳目前均未入市销售，未来几周可能需要出售可可豆，这将抑制可可涨势。

西非中茬作物前景改善已使价格承受下跌压力。

交易员称，投机客结清多头部位亦打压市场，而业界买盘抑制了价格进一步下跌。

交易员称，尽管英镑走软打压了ICE可可期货价格，但其帮助抑制了伦敦5月可可 的跌势，后者跌1英镑，报每吨1,390英镑，稍早触及2012年4月以来最低位1,382英镑。

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 结算价涨0.10美分，或0.07%，报每磅1.4125美元。

交易员称，咖啡主产国巴西产量前景有利加剧了本已供应过剩的市场的空头气氛，尽管人们持续担心中美洲和墨西哥暴发的严重咖啡叶锈病害。

罗布斯塔咖啡期货价格几无变动，市场因速溶咖啡需求增加而受到支撑。

伦敦5月罗布斯塔咖啡期货 涨23美元，或1.1%，报每吨2,113美元。

ICE原糖期货盘中走势动荡，基本持稳，5月原糖期货 最终收高0.01美分，报每磅18.20美分。

伦敦5月白糖期货 收高1.50美元，或0.3%，报每吨518.20美元。(完)

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(编译 于春红; 审校　母红)

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