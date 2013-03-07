纽约期市：ICE原糖因空头回补上涨3.1%，罗布斯塔咖啡触及五个月高位

路透纽约/伦敦3月7日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四上涨逾3%，因空头回补推动市场录得三个半月来最大单日升幅，英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货跳升至五个月高位，因越南天气干燥。

ICE可可最初小跌至九个月低位，但之后录得一个月来最大单日升幅，美元下跌及预期供应短缺下近期跌势过度，价格因此作反应。

5月原糖期货 收高0.57美分，或3.1%，报每磅18.77美分，为2012年11月19日来最大单日百分比涨幅。

“美国玉米供应相当紧张，且我认为，将看到巴西乙醇进口非常强劲，这扶助推高价格，”花旗期货专家Sterling Smith说。

交易员称，5月合约价格升至18.46美分上方后引发大量回补空头。

伦敦5月白糖期货 收高14.40美元，或2.8%，报每吨532.60美元。

伦敦5月罗布斯塔咖啡期货 攀升41美元，或1.9%，报每吨2,154美元，此为次月合约自2012年10月4日来最高结算价。

市场跳涨，因传言一些交易员难以买入越南罗布斯塔咖啡豆，因当地作物生长状况异常干燥，及灌溉水库水位降低。

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 结算价涨1.85美分，或1.3%，报每磅1.4310美元。

ICE-5月可可合约 涨20美元，或0.98%，结算价报每吨2,062美元，此为次月合约自2月5日来最大单日升幅。稍早该合约挫至2012年6月以来最低位2,034美元。

伦敦5月可可 涨11英镑，或0.8%，报每吨1,401英镑。(完)

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