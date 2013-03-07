纽约期市：ICE原糖因空头回补上涨3.1%，罗布斯塔咖啡触及五个月高位

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
路透纽约/伦敦3月7日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四上涨逾3%，因空头回补推动市场录得三个半月来最大单日升幅，英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货跳升至五个月高位，因越南天气干燥。
ICE可可最初小跌至九个月低位，但之后录得一个月来最大单日升幅，美元下跌及预期供应短缺下近期跌势过度，价格因此作反应。
5月原糖期货 收高0.57美分，或3.1%，报每磅18.77美分，为2012年11月19日来最大单日百分比涨幅。
“美国玉米供应相当紧张，且我认为，将看到巴西乙醇进口非常强劲，这扶助推高价格，”花旗期货专家Sterling Smith说。
交易员称，5月合约价格升至18.46美分上方后引发大量回补空头。
伦敦5月白糖期货 收高14.40美元，或2.8%，报每吨532.60美元。
伦敦5月罗布斯塔咖啡期货 攀升41美元，或1.9%，报每吨2,154美元，此为次月合约自2012年10月4日来最高结算价。
市场跳涨，因传言一些交易员难以买入越南罗布斯塔咖啡豆，因当地作物生长状况异常干燥，及灌溉水库水位降低。
ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 结算价涨1.85美分，或1.3%，报每磅1.4310美元。
ICE-5月可可合约 涨20美元，或0.98%，结算价报每吨2,062美元，此为次月合约自2月5日来最大单日升幅。稍早该合约挫至2012年6月以来最低位2,034美元。
伦敦5月可可 涨11英镑，或0.8%，报每吨1,401英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。