纽约期市：ICE原糖小升，咖啡期货攀升但仍陷区间交投

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透纽约/伦敦7月8日 - 洲际交易所(ICE)原糖周一上升，从上日低位反弹，受技术买盘带动。这为该合约逾一周来首次收高。
阿拉比卡咖啡和罗布斯塔咖啡攀升，受美元走软支撑。
ICE和伦敦可可期货下跌，陷入区间交投，伦敦可可合约跌穿200日移动均线，可能是利空走势。
ICE-10月原糖合约 收高0.07美分，或0.4%，报每磅16.33美分，距离6月28日低位16.02美分不远，此为近月合约自2010年7月来最低，因供应充裕而承压。
交易员称，该合约触及16.24美分，和周五低位形成双底，导致卖盘枯竭及引发技术性买入，带动该合约上涨。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-8月白糖合约 扭转走势，收跌0.10美元，收报每吨496.00美元。
ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 扩大涨势，上升2.20美分或1.8%，报每磅1.2345美元。
交易员说，美元走低提振阿拉比卡咖啡，但因巴西咖啡供应充足，仍令市场承压。
LIFFE-9月罗布斯塔咖啡期货 收升13美元，或0.7%，报每吨1,822美元。
ICE-9月可可期货合约 收低30美元，或1.4%，报每吨2,174美元。
LIFFE-9月可可合约 下跌18英镑，或1.2%，收报每吨1,508英镑，跌穿200日移动均线切入位1,518英镑。(完)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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