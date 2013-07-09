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市场报道 | 2013年 7月 10日 星期三 03:12 BJT

纽约期市：ICE罗布斯塔咖啡创一个月高位，因实货溢价上涨带动期货价格

路透纽约/伦敦7月9日 - 伦敦罗布斯塔咖啡周二升至一个月高位，因出产商停止卖出，且投机者回补大量净空头头寸，而洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货上涨至技术阻力位后由升转跌。

可可期货上涨，因忧虑天气不佳，将拖累西非可可收成。ICE原糖连续第二日小涨。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月罗布斯塔咖啡期货 收升37美元，或2%，报每吨1,859美元，此前攀升至6月7日来最高的1,882美元。

交易员称，市场价格跌至许多越南及印尼咖啡出产商都不愿卖出的水平。

越南咖啡较全球咖啡价格溢价在本周上升至约两年来最高水平。

“我们看到越南咖啡溢价大幅走宽，这带动咖啡期货一起上涨，”花旗期货专家Sterling　Smith说。

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 收低1.2美分或1%，报每磅1.2225美元，该合约早盘延续上日升势，但在攀升至技术阻力位约1.25美元后转升为跌。

ICE-9月可可期货合约 收涨12美元，或0.6%，报每吨2,186美元，成交清淡，投资人有些担忧西非供应，使可可期货合约在三日内首次上涨。

“天气主题再度受到关注。近期可可结荚数据显示乾燥天气对新作可可成长构成威胁，且需要密切关注7月-8月降水模式，”麦格理分析师Kona Haque说。

LIFFE-9月可可合约 上升18英镑，或1.2%，收报每吨1,526英镑。

ICE-10月原糖合约 收高0.01美分，或0.1%，报每磅16.34美分。

LIFFE-8月白糖合约 收跌0.80美元，或0.2%，收报每吨495.20美元。(完)

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