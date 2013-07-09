纽约期市：ICE罗布斯塔咖啡创一个月高位，因实货溢价上涨带动期货价格

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透纽约/伦敦7月9日 - 伦敦罗布斯塔咖啡周二升至一个月高位，因出产商停止卖出，且投机者回补大量净空头头寸，而洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货上涨至技术阻力位后由升转跌。
可可期货上涨，因忧虑天气不佳，将拖累西非可可收成。ICE原糖连续第二日小涨。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月罗布斯塔咖啡期货 收升37美元，或2%，报每吨1,859美元，此前攀升至6月7日来最高的1,882美元。
交易员称，市场价格跌至许多越南及印尼咖啡出产商都不愿卖出的水平。
越南咖啡较全球咖啡价格溢价在本周上升至约两年来最高水平。
“我们看到越南咖啡溢价大幅走宽，这带动咖啡期货一起上涨，”花旗期货专家Sterling Smith说。
ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 收低1.2美分或1%，报每磅1.2225美元，该合约早盘延续上日升势，但在攀升至技术阻力位约1.25美元后转升为跌。
ICE-9月可可期货合约 收涨12美元，或0.6%，报每吨2,186美元，成交清淡，投资人有些担忧西非供应，使可可期货合约在三日内首次上涨。
“天气主题再度受到关注。近期可可结荚数据显示乾燥天气对新作可可成长构成威胁，且需要密切关注7月-8月降水模式，”麦格理分析师Kona Haque说。
LIFFE-9月可可合约 上升18英镑，或1.2%，收报每吨1,526英镑。
ICE-10月原糖合约 收高0.01美分，或0.1%，报每磅16.34美分。
LIFFE-8月白糖合约 收跌0.80美元，或0.2%，收报每吨495.20美元。(完)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。