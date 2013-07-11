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市场报道 | 2013年 7月 12日 星期五 03:09 BJT

纽约期市：伦敦罗布斯塔咖啡升至一个月高位后缩减涨幅

路透伦敦/纽约7月11日 - 伦敦罗布斯塔咖啡周四收高，在过去两周攀升至今日稍早触及一个月高位后缩减涨幅，而洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡和可可上涨，受美元走软提振。

ICE原糖没有跟随商品市场走强的势态，因市场焦点回到供应过剩及最大蔗糖种植国巴西天气有利蔗糖收割。

美元兑一篮子主要货币下滑，因投资人继续出脱多头美元押注，因上日美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克称美联储有必要继续维持宽松货币政策。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月罗布斯塔咖啡期货 收升11美元，或0.6%，报每吨1,883美元，稍早触及1,888美元，此为次月合约自6月6日来最高。该合约在大约40日移动均线切入位1,858美元寻获支撑。

交易员表示，投机性回补大量净空头头寸及缺乏出产商卖盘合力推高罗布斯塔咖啡价格。咖啡出产商等待价格在较高水平卖出。

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 收涨1.75美分或1.4%，报每磅1.2340美元。

ICE-9月可可期货合约 收高61美元，或2.8%，报每吨2,239美元，受助于英镑兑美元上涨。LIFFE-9月可可合约 攀升33英镑，或2.2%，收报每吨1,549英镑，为6月12日来最高。

ICE-10月原糖合约 收低0.15美分，或0.9%，报每磅16.10美分。LIFFE-8月白糖合约 收跌5.50美元，或1.1%，收报每吨478.80美元。(完)
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