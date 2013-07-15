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市场报道 | 2013年 7月 16日 星期二 02:56 BJT

纽约期市：可可期货因需求迟滞持平至走软，咖啡期货跳升

路透纽约/伦敦7月15日 - 可可期货周一持稳至下滑，因欧洲第二季研磨量在预估区间的低端，且马来西亚研磨量按年减少，显示需求仍迟滞。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货攀升至五周高位，交易员表示，市场需求上涨吸引越南生产商卖出。这扶助提振洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货收复上一日全部失地。

ICE原糖期货在三年低点徘徊，触及双底后受到技术支撑小涨。

欧洲可可协会周一公布，欧洲第二季可可研磨量按年增加6.1%，至310,408吨，预估区间为增长4-10%。

LIFFE-9月可可合约 持平，收报每吨1,545英镑，ICE-9月可可期货合约 收低15美元或0.7%，报每吨2,221美元。

9月罗布斯塔咖啡期货 收高29美元，或1.6%，报每吨1,904美元，ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 收高3.85美分或3.2%，报每磅1.2325美元。

ICE-10月原糖合约 收高0.10美分，或0.6%，报每磅16.16美分，LIFFE-8月白糖合约 收高0.30美元，或0.06%，收报每吨480.30美元。(完)
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