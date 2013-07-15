纽约期市：可可期货因需求迟滞持平至走软，咖啡期货跳升

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月13日
4月13日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.884人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 18.74 1.117 2.44 大众交通 6.32 0.709 1.29 永生投资 12.87
路透纽约/伦敦7月15日 - 可可期货周一持稳至下滑，因欧洲第二季研磨量在预估区间的低端，且马来西亚研磨量按年减少，显示需求仍迟滞。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货攀升至五周高位，交易员表示，市场需求上涨吸引越南生产商卖出。这扶助提振洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货收复上一日全部失地。
ICE原糖期货在三年低点徘徊，触及双底后受到技术支撑小涨。
欧洲可可协会周一公布，欧洲第二季可可研磨量按年增加6.1%，至310,408吨，预估区间为增长4-10%。
LIFFE-9月可可合约 持平，收报每吨1,545英镑，ICE-9月可可期货合约 收低15美元或0.7%，报每吨2,221美元。
9月罗布斯塔咖啡期货 收高29美元，或1.6%，报每吨1,904美元，ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 收高3.85美分或3.2%，报每磅1.2325美元。
ICE-10月原糖合约 收高0.10美分，或0.6%，报每磅16.16美分，LIFFE-8月白糖合约 收高0.30美元，或0.06%，收报每吨480.30美元。(完)
4月13日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.884人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 18.74 1.117 2.44 大众交通 6.32 0.709 1.29 永生投资 12.87
该期债为财政部今年第17期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月14日上午10:35-11:35，4月17日开始计息，招标结束至4月17日进行分销，4月19日起上市交易。
4月13日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:42时,1港元=0.88555 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 19.28 8.25 2.64 南玻 11.70 5.91 2.24 深康佳 4.62 2.86 1.82 ST中华 10.92 4.32 2.85 ST中冠