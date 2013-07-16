纽约期市：可可期货创下10个月最大单日升幅，原糖期货触及三年低点

更新版1-中国经济：雄安新区要合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产--副总理
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
路透纽约/伦敦7月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周二升幅为10个内最大，因消息称全球最大的可可种植国科特迪瓦(象牙海岸)较计划提前预售了新作的一大部分，促使投资人担心该国供应吃紧。
原糖期货跌至三年低点，因巴西丰产带来的原产国卖盘，英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货触及约两个月高位。
ICE-9月可可期货合约 收高68美元或3.1%，报每吨2,289美元，盘中触及一个月高位2,295美元，今日升幅为9月初来最大。
LIFFE-9月可可合约 大涨37英镑或2.4%，收报每吨1,582英镑，盘中触及1,588英镑，为12月来最高。
科特迪瓦截至6月底已预售了75万吨2013/14年度产作物，约为过去三年该国年均产量的一半。
ICE-10月原糖合约 收低0.16美分，或1%，报每磅16.00美分，盘中跌至15.93美分，为该合约2010年7月来最低。
LIFFE-8月白糖合约 收高2.70美元，或0.6%，收报每吨483.00美元。
9月罗布斯塔咖啡期货 收高42美元，或2.2%，报每吨1,946美元，ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 收高2.7美分或2.2%，报每磅1.2595美元。(完)
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。