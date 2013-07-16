纽约期市：可可期货创下10个月最大单日升幅，原糖期货触及三年低点

路透纽约/伦敦7月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周二升幅为10个内最大，因消息称全球最大的可可种植国科特迪瓦(象牙海岸)较计划提前预售了新作的一大部分，促使投资人担心该国供应吃紧。

原糖期货跌至三年低点，因巴西丰产带来的原产国卖盘，英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货触及约两个月高位。

ICE-9月可可期货合约 收高68美元或3.1%，报每吨2,289美元，盘中触及一个月高位2,295美元，今日升幅为9月初来最大。

LIFFE-9月可可合约 大涨37英镑或2.4%，收报每吨1,582英镑，盘中触及1,588英镑，为12月来最高。

科特迪瓦截至6月底已预售了75万吨2013/14年度产作物，约为过去三年该国年均产量的一半。

ICE-10月原糖合约 收低0.16美分，或1%，报每磅16.00美分，盘中跌至15.93美分，为该合约2010年7月来最低。

LIFFE-8月白糖合约 收高2.70美元，或0.6%，收报每吨483.00美元。