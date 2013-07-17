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市场报道 | 2013年 7月 18日 星期四 03:37 BJT

纽约期市：咖啡期货触及数周高位，因预计巴西将遭遇冷锋袭击

路透纽约7月17日 - 咖啡期货周三升至数周高位，因预报显示主要生产国巴西将遭遇冷锋袭击，引发市场忧虑部分地区的咖啡豆将面临霜冻威胁。

可可期货也走高，之前亚洲加工数据显示，加工活动增加。原糖期货在震荡交投中基本持稳，市场徘徊在昨日触及的三年低位之上。

美国的天气预报机构称，巴西中南部的圣保罗省的南部和巴拉那省的北部下周二和周三早间气温将降至30-35华氏度。

另一家另美国气象服务公司World Weather和巴西的Somar公司预计，巴西咖啡种植带的部分地区，下周初气温可能降至约2摄氏度(35.6华氏度)，但并未预报将出现霜冻。

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 攀升2.00美分，或1.6%，收报每磅1.2795美元，盘中触及6月12日以来最高1.2920美元。

Liffe-9月罗布斯塔咖啡期货 收涨4美元，或0.2%，报每吨1,950美元，盘中跳升至5月24日以来最高1,979美元。

ICE-9月可可期货 收涨11美元，或0.5%，报每吨2,300美元，盘中触及6月13日以来最高2,327美元。

Liffe-9月可可合约 收涨3英镑，或0.2%，报每吨1,585英镑。

ICE-10月原糖期货 收高0.08美分，或0.5%，报每磅16.08美分。

Liffe-10月白糖期货 收涨0.90美元美，或0.2%，报每吨459.70美元。
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