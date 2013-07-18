纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡期货触及约两个月高位后收低

路透纽约/伦敦7月18日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四触及约两个月高位后收低，因天气预报显示最大咖啡种植国巴西将遇冷锋袭击带动阿拉比卡咖啡上涨后，投资人卖出，而原糖期货上涨，因预期巴西有降水。

ICE可可上升，可能连涨第四日，因预期科特迪瓦(象牙海岸)产量下降引发回补空头。

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 收低0.4美分，或0.3%，收报每磅1.2755美元，扭转稍早涨势。因预期巴西天气寒冷引发回补空头，带动价格上涨。

该合约盘中升至1.3400美元日内高位，此为5月底来最高水平，并引发卖盘。

巴西气象服务公司Somar称，巴西寒冷天气将可能冻伤咖啡作物，而World Weather Inc说寒冷天气可能使巴西部份地区出现霜冻，这为本周初因MDA Weather Services预报巴西霜冻带动价格涨势增加动能。

Liffe-9月罗布斯塔咖啡期货 收涨20美元，或1%，报每吨1,970美元，盘中跳升至5月以来最高1,997美元。

ICE-10月原糖期货 因忧虑巴西降水可能损及该国蔗糖生长，盘中升至16.45美分的一周高位，之后缩减升幅，收高0.1美分，或0.6%，报每磅16.18美分，。

Liffe-10月白糖期货 收涨4.20美元美，或0.9%，报每吨463.90美元。

ICE-9月可可期货 收涨47美元，或2%，报每吨2,347美元，该合约本周有望上涨约5%，录得6月初来最大周度升幅，且连升第四周。

Liffe-9月可可合约 收涨23英镑，或1.5%，报每吨1,608英镑，此前触及12月来最高的1,610英镑。(完)