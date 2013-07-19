纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡因巴西天气和暖而下跌，可可上涨

路透纽约/伦敦7月19日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五下挫约4%，录得一个月来最大单日跌幅，因气象学家降低对巴西将结霜的预期，投资人因此卖出。

咖啡市场走势震荡，早盘买盘纷纷而至，当时因忧虑巴西降雨将令收成下降。

伦敦可可期货上涨至七个半月高位，而ICE可可小升，录得第四周连涨，受强于预期的北美可可加工数据提振。ICE原糖攀升，受助于预期巴西降水将可能妨碍收成。

美元指数 下跌。美元走低对美元交易商品带来支持，因美元走软可吸引持有其他货币的投资人买入这些商品。

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 收低4.85美分，或3.8%，收报每磅1.2270美元，日高在1.3025美元。

巴西气象服务公司Somar周五称，仍存在巴西出现“一些结霜和可损害作物生长的天气”的可能性，但Somar不再预期下周迎来的冷锋将为莫贾尼(Mogiana)和米纳斯吉拉斯(Minas Gerais)南部带来严寒天气。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月罗布斯塔咖啡期货 收低2美元，或0.1%，报每吨1,968美元，盘中触及两个月高位1,999美元。

ICE-9月可可期货 收涨17美元，或0.7%，报每吨2,364美元。

Liffe-9月可可合约 收涨1英镑，报每吨1,609英镑。

ICE-10月原糖期货 收高0.11美分，或0.7%，报每磅16.29美分，。

Liffe-10月白糖期货 收涨3.90美元，或0.8%，报每吨467.80美元。(完)