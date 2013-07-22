纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡和原糖上涨，因巴西天气寒冷及降水

重温稿-美国股市：微幅收低，此前美国公布疲弱就业数据及杜德利讲话
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透纽约/伦敦7月22日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡和原糖期货周一上涨，因巴西天气寒冷及降水促使投资人对因供应充裕预期而在过去一个月跌至数年低位的市场回补空头。
可可期货下跌，在近期上涨后盘整。
ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 收高2.6美分，或2.1%，收报每磅1.2530美元，进一步脱离6月20日触及的四年低位1.1710美元，当时预期巴西小年作物供应充裕。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月罗布斯塔咖啡期货 收低24美元，或1.2%，报每吨1,944美元。
ICE原糖上涨，因降雨对蔗糖产量前景构成威胁。
ICE-10月原糖期货 收高0.11美分，或0.7%，报每磅16.40美分。
Liffe-10月白糖期货 收涨4.20美元，或0.9%，报每吨472.0美元
ICE-9月可可期货 收跌16美元，或0.7%，报每吨2,348美元。
Liffe-9月可可合约 收低17英镑，或1.1%，报每吨1,582英镑。(完)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
* 美国3月非农就业岗位增加9.8万个，逊于预期 * 失业率降至4.5% * 投资者仍聚焦在叙利亚 * 纽约联储总裁杜德利对有关缩减资产负债表和利率的讲话作出澄清 路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会( 美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。 3月美国就业报告弱于预期，令美元最初遭遇抛售，但之后反弹，因分析师指出该数据 明显疲弱，是受到雪暴影响。 避险买需也支撑美元，因市场聚焦在地缘政治事件上，此前美国向叙利亚一个空军基地 发动导弹袭击。叙利亚是俄罗斯的盟国。 纽约联储总裁杜德利周五表示，美联储未来会避免缩减资产负债表的同时升息，但仅会 “稍稍暂停”升息计划。 他的讲话令对押注美国今年升息超过一次的美元多头 释怀。 杜德利补充说，利率仍然是主要的货币政策工具，而不是“逐步”缩减资产负债表。 “杜德利的言论为美元助力，”Western Un
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --