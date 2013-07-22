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市场报道 | 2013年 7月 23日 星期二 02:58 BJT

纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡和原糖上涨，因巴西天气寒冷及降水

路透纽约/伦敦7月22日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡和原糖期货周一上涨，因巴西天气寒冷及降水促使投资人对因供应充裕预期而在过去一个月跌至数年低位的市场回补空头。

可可期货下跌，在近期上涨后盘整。

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 收高2.6美分，或2.1%，收报每磅1.2530美元，进一步脱离6月20日触及的四年低位1.1710美元，当时预期巴西小年作物供应充裕。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月罗布斯塔咖啡期货 收低24美元，或1.2%，报每吨1,944美元。

ICE原糖上涨，因降雨对蔗糖产量前景构成威胁。

ICE-10月原糖期货 收高0.11美分，或0.7%，报每磅16.40美分。

Liffe-10月白糖期货 收涨4.20美元，或0.9%，报每吨472.0美元

ICE-9月可可期货 收跌16美元，或0.7%，报每吨2,348美元。

Liffe-9月可可合约 收低17英镑，或1.1%，报每吨1,582英镑。(完)
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