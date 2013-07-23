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市场报道 | 2013年 7月 24日 星期三 03:00 BJT

纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡上涨，因巴西可能出现霜冻

路透纽约/伦敦7月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二上涨，因气象学家仍然预期巴西咖啡种植带边缘将可能出现霜冻，而原糖小跌，交易员留意巴西寒冷及潮湿的天气。

可可期货上涨，交易员说，因有后续支撑。

交易员表示，一些天气预报员对巴西咖啡种植带南部可能出现霜冻损害当地作物生长的预期在周二早上带没有成真，最初抹去市场对供应的担忧。但天气预报员仍预期咖啡种植带南部边缘可能有霜冻。

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 收升0.80美分，或0.6%，收报每磅1.2610美元。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月罗布斯塔咖啡期货 收低13美元，或0.7%，报每吨1,931美元。

ICE-10月原糖期货 收跌0.06美分，或0.4%，报每磅16.34美分。

Liffe-10月白糖期货 收涨3.00美元，或0.6%，报每吨475.00美元

ICE-9月可可期货 收高11美元，或0.5%，报每吨2,359美元。

Liffe-9月可可合约 上涨7英镑，或0.4%，报每吨1,589英镑。(完)
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