纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡上涨，因巴西可能出现霜冻

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透纽约/伦敦7月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二上涨，因气象学家仍然预期巴西咖啡种植带边缘将可能出现霜冻，而原糖小跌，交易员留意巴西寒冷及潮湿的天气。
可可期货上涨，交易员说，因有后续支撑。
交易员表示，一些天气预报员对巴西咖啡种植带南部可能出现霜冻损害当地作物生长的预期在周二早上带没有成真，最初抹去市场对供应的担忧。但天气预报员仍预期咖啡种植带南部边缘可能有霜冻。
ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 收升0.80美分，或0.6%，收报每磅1.2610美元。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月罗布斯塔咖啡期货 收低13美元，或0.7%，报每吨1,931美元。
ICE-10月原糖期货 收跌0.06美分，或0.4%，报每磅16.34美分。
Liffe-10月白糖期货 收涨3.00美元，或0.6%，报每吨475.00美元
ICE-9月可可期货 收高11美元，或0.5%，报每吨2,359美元。
Liffe-9月可可合约 上涨7英镑，或0.4%，报每吨1,589英镑。(完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。