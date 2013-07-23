纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡上涨，因巴西可能出现霜冻

路透纽约/伦敦7月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二上涨，因气象学家仍然预期巴西咖啡种植带边缘将可能出现霜冻，而原糖小跌，交易员留意巴西寒冷及潮湿的天气。

交易员表示，一些天气预报员对巴西咖啡种植带南部可能出现霜冻损害当地作物生长的预期在周二早上带没有成真，最初抹去市场对供应的担忧。但天气预报员仍预期咖啡种植带南部边缘可能有霜冻。