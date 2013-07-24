纽约期市：ICE咖啡下跌，因对巴西霜冻损害作物的忧虑缓和

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透纽约/伦敦7月24日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三下跌，录得一个月来最大单日跌幅，因巴西霜冻损害作物的忧虑降温，引发卖盘。原糖也下跌，因巴西作物报告显示7月初该国的糖生产加速。
ICE可可期货小升，忧虑西非天气乾燥将降低2013/14年作物收成，为市场提供支撑。
ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 收跌4.85美分，或3.8%，收报每磅1.2125美元。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月罗布斯塔咖啡期货 收低35美元，或1.8%，报每吨1,896美元，为逾一个月来最大单日跌幅。
ICE-10月原糖期货 收跌0.2美分，或1.2%，报每磅16.14美分。
巴西作物报告显示，在7月上旬，巴西主要蔗糖种植区加工厂增加糖出产，加工厂将甘蔗用于榨糖的比例从6月底的41.9%上调至45.4%。
Liffe-10月白糖期货 收跌0.40美元，或0.08%，报每吨474.60美元
ICE-9月可可期货 收高1美元，或0.04%，报每吨2,360美元。
Liffe-12月可可合约 跌1英镑，或0.06%，报每吨1,588英镑。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。