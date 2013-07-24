纽约期市：ICE咖啡下跌，因对巴西霜冻损害作物的忧虑缓和

路透纽约/伦敦7月24日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三下跌，录得一个月来最大单日跌幅，因巴西霜冻损害作物的忧虑降温，引发卖盘。原糖也下跌，因巴西作物报告显示7月初该国的糖生产加速。

ICE可可期货小升，忧虑西非天气乾燥将降低2013/14年作物收成，为市场提供支撑。

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 收跌4.85美分，或3.8%，收报每磅1.2125美元。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月罗布斯塔咖啡期货 收低35美元，或1.8%，报每吨1,896美元，为逾一个月来最大单日跌幅。

ICE-10月原糖期货 收跌0.2美分，或1.2%，报每磅16.14美分。

巴西作物报告显示，在7月上旬，巴西主要蔗糖种植区加工厂增加糖出产，加工厂将甘蔗用于榨糖的比例从6月底的41.9%上调至45.4%。

Liffe-10月白糖期货 收跌0.40美元，或0.08%，报每吨474.60美元

ICE-9月可可期货 收高1美元，或0.04%，报每吨2,360美元。

Liffe-12月可可合约 跌1英镑，或0.06%，报每吨1,588英镑。(完)