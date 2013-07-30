纽约期市：罗布斯塔咖啡跌至两周低位，因生产商止损卖盘

路透纽约/伦敦7月30日 - 英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货周二触及两周低位，受生产商卖盘拖累，不过，越南农夫在即将收割咖啡前不愿卖出余下的库存，仍然对期货提供支撑。阿拉比卡咖啡在交投震荡中下跌。

洲际交易所(ICE)可可期货小升，因担忧最大可可种植国科特迪瓦(象牙海岸)天气乾燥将损害作物生长，而原糖几无变动，在上日攀升后作横盘走势。

LIFFE-9月罗布斯塔咖啡期货 收跌22美元，或1.2%，报每吨1,876美元，此前跌至1,871美元，为7月中来最低水平。

“我们看到因一些生产商止损卖盘，”一伦敦交易商说。

罗布斯塔咖啡回吐上周五录得的涨幅，当时交易员对交易所咖啡注册库存骤降感到意外。

不过，因缺乏越南2012/13年咖啡卖盘，限制了罗布斯塔咖啡期货的跌幅。

“不要低估农夫保留库存的影响力，”一交易商说。

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 下滑0.85美分，或0.7%，收报每磅1.2030美元。稍早该合约跌至接近1.20美元的技术支撑位，短暂刺激回补空头。

ICE-10月原糖期货 收高0.01美分，报每磅16.93美分。LIFFE-10月白糖期货 收涨0.10美元，报每吨489.20美元。

ICE-9月可可期货 收高7美元，或0.3%，报每吨2,287美元。Liffe-12月可可合约 升10英镑，或0.7%，报每吨1,547英镑。(完)