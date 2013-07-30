纽约期市：罗布斯塔咖啡跌至两周低位，因生产商止损卖盘

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透纽约/伦敦7月30日 - 英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货周二触及两周低位，受生产商卖盘拖累，不过，越南农夫在即将收割咖啡前不愿卖出余下的库存，仍然对期货提供支撑。阿拉比卡咖啡在交投震荡中下跌。
洲际交易所(ICE)可可期货小升，因担忧最大可可种植国科特迪瓦(象牙海岸)天气乾燥将损害作物生长，而原糖几无变动，在上日攀升后作横盘走势。
LIFFE-9月罗布斯塔咖啡期货 收跌22美元，或1.2%，报每吨1,876美元，此前跌至1,871美元，为7月中来最低水平。
“我们看到因一些生产商止损卖盘，”一伦敦交易商说。
罗布斯塔咖啡回吐上周五录得的涨幅，当时交易员对交易所咖啡注册库存骤降感到意外。
不过，因缺乏越南2012/13年咖啡卖盘，限制了罗布斯塔咖啡期货的跌幅。
“不要低估农夫保留库存的影响力，”一交易商说。
ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 下滑0.85美分，或0.7%，收报每磅1.2030美元。稍早该合约跌至接近1.20美元的技术支撑位，短暂刺激回补空头。
ICE-10月原糖期货 收高0.01美分，报每磅16.93美分。LIFFE-10月白糖期货 收涨0.10美元，报每吨489.20美元。
ICE-9月可可期货 收高7美元，或0.3%，报每吨2,287美元。Liffe-12月可可合约 升10英镑，或0.7%，报每吨1,547英镑。(完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。