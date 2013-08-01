纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡期货触及四年低位，受巴西雷亚尔下跌拖累

路透纽约/伦敦8月1日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四跌至四年低位，因巴西雷亚尔不断下跌预期将刺激贸易卖盘，且预报巴西天气良好，缓解之前对天气可能损害作物的担忧。

ICE原糖下跌，而可可期货上涨。

周三巴西雷亚尔兑美元 下挫至四年低位。

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 下滑3.0美分，或2.5%，收报每磅1.1560美元，此前下跌2009年7月来最低的115.35美元。

预期巴西咖啡种植区天气温和，降低之前对天气可能损害作物的忧虑。

MDA Weather Services在咖啡报告中表示，整个周末天气乾燥将有利收割，没有作物受霜冻影响的威胁。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-11月罗布斯塔咖啡期货 收跌11美元，或0.6%，报每吨1,858美元。

ICE-10月原糖期货 收跌0.14美分，或0.8%，报每磅16.83美分，因雷亚尔走低，令原油承压。LIFFE-10月白糖期货 收低2.40美元，或0.5%，报每吨488.30美元。

ICE-9月可可期货 收高3美元，或0.1%，报每吨2,301美元。Liffe-12月可可合约 升4英镑，或0.3%，报每吨1,566英镑。(完)