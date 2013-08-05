纽约期市：ICE可可涨至三个月高位，原糖下跌

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透纽约/伦敦8月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一升至三个月来最高水平，因全球最大可可出产国科特迪瓦(象牙海岸)天气凉爽乾燥可能降低可可收成，而阿拉比卡咖啡触及一周高位，原糖小跌。
ICE-9月可可期货 收涨73美元，或3.35%，报每吨2,364美元，此前触及5月9日来最高的2,391美元。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-12月可可合约 上升40英镑，或2.55%，报每吨1,595英镑。
在1720 GMT，ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 升1.65美分，或1.40%，报每磅1.1990美元。
Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 收升23美元，或1.2%，报每吨1,890美元。
原糖期货收低。市场处于守势。上周原糖上涨，因担忧巴西霜冻可能降低甘蔗收成。
ICE-10月原糖期货 收跌0.23美分，报每磅16.56美分。LIFFE-10月白糖期货 收跌4.80美元，或0.95%，报每吨485.20美元。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。