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市场报道 | 2013年 8月 6日 星期二 02:56 BJT

纽约期市：ICE可可涨至三个月高位，原糖下跌

路透纽约/伦敦8月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一升至三个月来最高水平，因全球最大可可出产国科特迪瓦(象牙海岸)天气凉爽乾燥可能降低可可收成，而阿拉比卡咖啡触及一周高位，原糖小跌。

ICE-9月可可期货 收涨73美元，或3.35%，报每吨2,364美元，此前触及5月9日来最高的2,391美元。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-12月可可合约 上升40英镑，或2.55%，报每吨1,595英镑。

在1720　GMT，ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 升1.65美分，或1.40%，报每磅1.1990美元。

Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 收升23美元，或1.2%，报每吨1,890美元。

原糖期货收低。市场处于守势。上周原糖上涨，因担忧巴西霜冻可能降低甘蔗收成。

ICE-10月原糖期货 收跌0.23美分，报每磅16.56美分。LIFFE-10月白糖期货 收跌4.80美元，或0.95%，报每吨485.20美元。(完)
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