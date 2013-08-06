纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡下跌，因巴西政府没有公布价格支持举措

路透纽约/伦敦8月6日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二放量下跌，投资人卖出，此前巴西政府没有公布市场广泛期待的价格支撑举措，令市场人士失望。

可可期货上涨，ICE可可在上日大跌后盘整，而9月/12月价差提振成交量上升。原糖几无变动。

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 跌1.75美分，或1.5%，报每磅1.1790美元，接近上周触及1.1535美元的四年低位。12月阿拉比卡咖啡期货收低1.80美分或1.5%，报1.2070美元。

在周一市场收市后，巴西政府没有公布市场期待的咖啡价格支持举措，激怒咖啡出产商。巴西农业部长Antonio Andrade称，政府需要更多时间权衡可选项。

咖啡种植者表示，他们可能组织示威。诸如巴西和哥伦比亚等国家的咖啡出产商正不断向其政府施压，要求政府向他们提供缓助，因咖啡价格大跌，目前价格低于出产成本。

在8月22日9月合约首个交割通知日前，大量头寸从9月合约展期至12月合约，扶助成交量增加至超过37,000口，汤森路透初步数据显示，这较250日均值高出70%。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-11月罗布斯塔咖啡期货 收低16美元，或0.8%，报每吨1,874美元。

ICE-9月可可期货 收涨10美元，或0.4%，报每吨2,374美元。

Liffe-12月可可合约 上升1英镑，报每吨1,596英镑。