纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡下跌，因巴西政府没有公布价格支持举措

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透纽约/伦敦8月6日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二放量下跌，投资人卖出，此前巴西政府没有公布市场广泛期待的价格支撑举措，令市场人士失望。
可可期货上涨，ICE可可在上日大跌后盘整，而9月/12月价差提振成交量上升。原糖几无变动。
ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 跌1.75美分，或1.5%，报每磅1.1790美元，接近上周触及1.1535美元的四年低位。12月阿拉比卡咖啡期货收低1.80美分或1.5%，报1.2070美元。
在周一市场收市后，巴西政府没有公布市场期待的咖啡价格支持举措，激怒咖啡出产商。巴西农业部长Antonio Andrade称，政府需要更多时间权衡可选项。
咖啡种植者表示，他们可能组织示威。诸如巴西和哥伦比亚等国家的咖啡出产商正不断向其政府施压，要求政府向他们提供缓助，因咖啡价格大跌，目前价格低于出产成本。
在8月22日9月合约首个交割通知日前，大量头寸从9月合约展期至12月合约，扶助成交量增加至超过37,000口，汤森路透初步数据显示，这较250日均值高出70%。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-11月罗布斯塔咖啡期货 收低16美元，或0.8%，报每吨1,874美元。
ICE-9月可可期货 收涨10美元，或0.4%，报每吨2,374美元。
Liffe-12月可可合约 上升1英镑，报每吨1,596英镑。
ICE-10月原糖期货 收跌0.01美分，报每磅16.55美分。LIFFE-10月白糖期货 收升3.10美元，或0.6%，报每吨488.30美元。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。