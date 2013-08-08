纽约期市：可可跳涨至数月高位，因忧虑供应

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
路透纽约/伦敦8月8日 - 纽约和伦敦市场可可期货周四跳涨至数月高位，因忧虑最大可可种植区西非的供应，以及系统基金买入，带动市场进一步深陷技术超买区域。
纽约阿拉比卡咖啡上涨，原糖价格几无变动。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)12月可可合约 涨17英镑，或1%，收报每吨1,648英镑，盘中升至2012年9月中来最高的1,671英镑。
洲际交易所(ICE)-9月可可期货 收涨24美元或1%，报每吨2,466美元。
ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 升0.01美元或0.8%，收报每磅1.2205美元。
LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 收高13美元或0.7%，报每吨1,908美元。
ICE－9月原糖期货 收涨0.04美分或0.2%，报每磅16.82美分。LIFFE-10月白糖期货 收低1.20美元或0.2%，报每吨493.10美元。(完)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
标售日 发行种类 宣布日 结算日 04/11/2017 10年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/11/2017 四周期国库券 04/10/2017 04/13/2017 04/12/2017 30年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/17/2017 13周和26周期国库券 04/13/2017 04/20/2017 04/18/2017 四周期国库券 04/17/2017 04/20/2017 04/20/2017 五年期TIPS 04/13/2017 04/28/2017 04/24/2017 13周和26周期国库券 04/20/2017 04/27/2017 04/25/2017 52周期国库券