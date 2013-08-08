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市场报道 | 2013年 8月 9日 星期五 03:11 BJT

纽约期市：可可跳涨至数月高位，因忧虑供应

路透纽约/伦敦8月8日 - 纽约和伦敦市场可可期货周四跳涨至数月高位，因忧虑最大可可种植区西非的供应，以及系统基金买入，带动市场进一步深陷技术超买区域。

纽约阿拉比卡咖啡上涨，原糖价格几无变动。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)12月可可合约 涨17英镑，或1%，收报每吨1,648英镑，盘中升至2012年9月中来最高的1,671英镑。

洲际交易所(ICE)-9月可可期货 收涨24美元或1%，报每吨2,466美元。

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 升0.01美元或0.8%，收报每磅1.2205美元。

LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 收高13美元或0.7%，报每吨1,908美元。

ICE－9月原糖期货 收涨0.04美分或0.2%，报每磅16.82美分。LIFFE-10月白糖期货 收低1.20美元或0.2%，报每吨493.10美元。(完)
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